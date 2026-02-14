टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब सभी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच का इंतजार है, जो 15 फरवरी को है. इस बड़े मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव एंड टीम शुक्रवार रात कोलंबो पहुंची. इस दौरान एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ, कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया. इस दौरान जब अर्शदीप उनके करीब पहुंचे तो वह भी उन्ही की तरफ डांस करते हुए आगे बढे.

भारतीय क्रिकेट टीम अपने शुरूआती दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर है. पाकिस्तान भी दोनों मैच जीतकर आ रहा है, वे तालिका में दूसरे स्थान पर है. ये मैच अंकों के लिए कम बल्कि ये साख की लड़ाई है, जिसे दोनों देश जीतना चाहते हैं. बेशक ऑन पेपर्स टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन दबाव दोनों टीमों पर है. इस मुकाबले के लिए जब टीम कोलंबो एयरपोर्ट पहुंची तो श्रीलंका के कलाकारों ने ढोल बजाकर, पारम्परिक नृत्य करके टीम का स्वागत किया. हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए. अर्शदीप सिंह कलाकारों के स्टाइल में ही नाचने लगे.

VIDEO | Sri Lanka: Pacer Arshdeep Singh joins Sri Lankan dancers stationed to welcome the team in a traditional fashion. Team India arrived in Colombo ahead of the India–Pakistan T20 World Cup clash. Head coach Gautam Gambhir led the contingent out of the airport, while batter… pic.twitter.com/w8HxsReuF2 — Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026

भारत पाकिस्तान मैच में खेलेंगे अभिषेक शर्मा?

अभी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं? दरअसल टी20 में नंबर-1 बल्लेबाज पिछले मैच में नहीं खेले थे, क्योंकि पेट में इंफेक्शन के चलते उन्हें 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. हालांकि नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान वह टीम के साथ ही थे, लेकिन पूरी तरफ फिट नहीं लग रहे थे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी.