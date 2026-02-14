हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Pakistan: श्रीलंका में स्वागत के दौरान अर्शदीप सिंह ने किया डांस, IND vs PAK मैच के लिए पहुंची टीम इंडिया; देखें वीडियो

India vs Pakistan: श्रीलंका में स्वागत के दौरान अर्शदीप सिंह ने किया डांस, IND vs PAK मैच के लिए पहुंची टीम इंडिया; देखें वीडियो

India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया शुक्रवार देर रात कोलंबो पहुंची. एयरपोर्ट पर अर्शदीप सिंह भी कलाकारों के साथ नाचते हुए आगे बढे.

By : शिवम | Updated at : 14 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब सभी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच का इंतजार है, जो 15 फरवरी को है. इस बड़े मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव एंड टीम शुक्रवार रात कोलंबो पहुंची. इस दौरान एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ, कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया. इस दौरान जब अर्शदीप उनके करीब पहुंचे तो वह भी उन्ही की तरफ डांस करते हुए आगे बढे.

भारतीय क्रिकेट टीम अपने शुरूआती दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर है. पाकिस्तान भी दोनों मैच जीतकर आ रहा है, वे तालिका में दूसरे स्थान पर है. ये मैच अंकों के लिए कम बल्कि ये साख की लड़ाई है, जिसे दोनों देश जीतना चाहते हैं. बेशक ऑन पेपर्स टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन दबाव दोनों टीमों पर है. इस मुकाबले के लिए जब टीम कोलंबो एयरपोर्ट पहुंची तो श्रीलंका के कलाकारों ने ढोल बजाकर, पारम्परिक नृत्य करके टीम का स्वागत किया. हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए. अर्शदीप सिंह कलाकारों के स्टाइल में ही नाचने लगे.

भारत पाकिस्तान मैच में खेलेंगे अभिषेक शर्मा?

अभी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं? दरअसल टी20 में नंबर-1 बल्लेबाज पिछले मैच में नहीं खेले थे, क्योंकि पेट में इंफेक्शन के चलते उन्हें 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. हालांकि नामीबिया के खिलाफ मैच के दौरान वह टीम के साथ ही थे, लेकिन पूरी तरफ फिट नहीं लग रहे थे.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Cricket World Cup India Vs Pakistan Arshdeep Singh IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
नौकरी
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget