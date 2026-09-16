बड़ी मुश्किल में फंसा पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर, पत्नी संग गिरफ्तारी वारंट जारी

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा और उनकी पत्नी प्रियंगा अनुष्का विजेनाय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. बुधवार (16 सितंबर) को यह वारंट कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट पासन अमरसेना ने जारी किया. यह आदेश तब दिया गया जब श्रीलंका एयरलाइन्स के पूर्व CEO कपिला चंद्रसेना और उनकी पत्नी से जुड़े एयरबस ट्रांजेक्शन से जुड़ा मामला कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया.

कपिल चंद्रसेना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें इस घटना के सिलसिले में संदिग्ध के तौर पर नामजद किया गया था. उनकी पत्नी को इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया है, वे अभी विदेश में हैं. अरविंद डी सिल्वा और उनकी पत्नी प्रियंगा अनुष्का विजेनायके जमानत के तौर पर खड़े थे. मामले की सुनवाई के दौरान संदिग्ध यानी चंद्रसेना की पत्नी कोर्ट में मौजूद नहीं थी. जमानतदार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए.

जमानतदारों के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे पेश नहीं हो सकते क्योंकि अरविंद डी सिल्वा की मां गुजर गई हैं और बुधवार को उनका अंतिम संस्कार को होना है. मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज पेश किए जाएं और जब वारंट वापस लेने पर विचार किया जाए, तो इन हालातों को कोर्ट के ध्यान में लाया जाए.

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अरविंद डी सिल्वा का करियर

60 साल के हो चुके अरविंद डी सिल्वा ने 1984 से 2003 के बीच श्रीलंका के लिए अतंर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने श्रीलंका को 1996 का वर्ल्ड कप जिताने में भी अहम योगदान दिया था. सिल्वा ने अपने करियर में 93 टेस्ट और 308 वनडे खेले. टेस्ट की 159 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 42.97 की औसत से 6361 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 20 शतक और 22 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 267 रनों का रहा. बाकी वनडे की 296 पारियों में उनके बल्ले से 9284 निकले, जिसमें 11 शतक और 64 अर्धशतक शामिल हैं. यहां उनका हाई स्कोर 145 रनों का रहा.

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