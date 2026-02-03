पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस टी20 क्रिकेट के महाकुंभ यानी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं. इस मेगा इवेंट के शुरू होने में अब 4 दिन से भी कम का समय बाकी है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा. पहले ही दिन टूर्नामेंट में 3 मैच खेले जाएंगे. इस बार इस विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार है. टूर्नामेंट में अलग-अलग टीमों में करीब 40 भारतीय खिलाड़ी खेलते दिखेंगे.

सबसे खास बात यह है कि भारतीय मूल के यह खिलाड़ी अब भारत में ही जलवा दिखाएंगे. विदेशी टीमों की बात करें तो यूएसए, कनाडा और यूएई में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार है. इन तीन टीमों में ही करीब 23 भारतीय प्लेयर हैं. मुंबई में जन्मे अमेरिकी तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर जैसे खिलाड़ी के लिए वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेलना एक यादगार पल होगा. जिस देश में उन्होंने जन्म लिया वह उसकी तरफ से तो नहीं खेल पाए, लेकिन अब वह अपने देश में जरूर खेलेंगे.

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में कनाडा की टीम में कुल 11 भारतीय खिलाड़ी हैं. वहीं यूएसए की टीम में 9 भारतीय, ओमान की टीम में 7 भारतीय और यूएई की टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. सभी विदेशी टीमों के बीत करें तो करीब 40 भारतीय क्रिकेटर इस विश्व कप में अलग-अलग टीमों से खेलते दिखेंगे.

इस बार टी20 विश्व कप में कुल 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा

2026 टी20 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन सभी टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में पांच टीम हैं. पहले हर ग्रुप की टीम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी. इसमें से ही सुपर-8 का फैसला होगा. आठ टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. बांग्लादेश इस विश्व कप में नहीं है. आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया है. वहीं पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ लीग स्टेज के मैच का बहिष्कार करने की बात कही है.