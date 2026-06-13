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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटछोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी

छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी

Arjun Rajput Cricketer: 'अपने सपनों के पीछे लगे रहो, जितना हो सके हार्ड वर्क करो', ये कहना है अर्जुन राजपूत का जिन्हें श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम में जगह मिली है.

By : शिवम | Updated at : 13 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में अर्जुन राजपूत को भी चुना गया है, जिनके नाम की अभी काफी चर्चा हो रही है. जब उन्हें अपने सिलेक्शन के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुए, उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए काफी स्ट्रगल किया है. उनके पिता लुधियाना में छोले-कुलचे की रेहड़ी लगाते हैं, जिन्होंने अपने बेटे का खूब सपोर्ट किया. अर्जुन ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी उन्हें सपोर्ट मिला, जिनकी एकेडमी में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था.

अर्जुन राजपूत ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैंने 8-9 की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, शुरुआत में वह हरभजन एकेडमी में खेलते थे जहां कोच ने उनकी काफी मदद की." उन्होंने बताया कि जब क्रिकेट एकेडमी बंद हो गई थी तब उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ा, उन्हें खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी."

अर्जुन के पिता जालंधर में रेहड़ी पर छोले-कुलचे बेचते हैं, जिन्होंने कभी भी अर्जुन को खेलने से रोका नहीं बल्कि मदद की. अर्जुन ने बताया, "जब मेरे पिता ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खेलो, घर मैं संभाल लूंगा." उन्होंने बताया कि मां और परिवार में सभी ने उन्हें सपोर्ट किया.

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हरभजन सिंह ने पढ़ाई में भी की मदद

अर्जुन राजपूत ने बताया कि जब वह छोटे थे तब भी हरभजन सिंह से कई बार मिले, जहां वह क्रिकेट खेलते थे. उन्होंने बताया कि पढ़ाई में भी पूर्व क्रिकेटर ने उनकी मदद की. उन्होंने कहा, "हरभजन सिंह का भी सपोर्ट मिला, उनकी एकेडमी से खेला, मेरी पढ़ाई में भी मेरी मदद की. 6 साल स्कॉलरशिप में पढ़ा."

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वनडे सीरीज के लिए हुआ अर्जुन राजपूत का चयन

भारतीय अंडर-19 अंडर टीम और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसका पहला मैच 4 जुलाई को होगा. इसके आलावा 2 मल्टी डे मैच भी होंगे. अर्जुन को वनडे टीम में चुना गया है, जिसके कप्तान यशवर्धन सिंह हैं. इस टीम में राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी चुना गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer India U19 Team Anvay Dravid INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SL U19 Arjun Rajput
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