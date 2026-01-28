हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरिजीत सिंह के गाने पर जब झूम उठे धोनी-कोहली, वीडियो हुआ था खूब वायरल

भारत के स्टार सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया है. उनके इस फैसले ने लाखों फैंस के साथ दुनियाभर में मशहूर भारतीय क्रिकेटरों को भी थोड़ा झटका दिया होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 28 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Arijit Singh Retires: देशभर में गीत-संगीत के शौकीन लोगों को 27 जनवरी की शाम को झटका लगा. दुनियाभर में मशहूर भारतीय सिंगर अरिजीत सिंह ने फिल्मों में गायकी से संन्यास की घोषणा कर दी. पिछले करीब डेढ़ दशक में हजारों सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वो अब किसी भी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. अरिजीत के इस फैसले ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया है. वहीं देश के दिग्गज क्रिकेटर्स को भी इस खबर से झटका लगा होगा क्योंकि अरिजीत टीम इंडिया के बड़े क्रिकेटर्स के बीच काफी पॉप्युलर हैं. कई भारतीय स्टार क्रिकेटर उनके बड़े फैन हैं. अरिजीत ने एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर्स को अपनी आवाज का दीवाना बना रखा है.

अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपने सफर के अंत का कर रहे हैं, जिसके बाद उनके फैंस मायूस हो गए. अरिजीत से जुड़े पुराने वीडियो, फोटो और सोशल मीडिया पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही पुराने वायरल पोस्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे अरिजीत सिर्फ आम फैंस के बीच ही नहीं, बल्कि देश के बेहद खास सेलिब्रिटी के बीच भी मशहूर हैं, जिनके खुद के करोड़ों फैंस दुनियाभर में हैं.

कुछ साल पहले अरिजीत सिंह IPL सीजन की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जब वो स्टेडियम में ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म का गाना गा रहे थे, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के साथ ही डगआउट में बैठे एमएस धोनी भी उनकी आवाज पर झूम रहे थे. इसी इवेंट में अरिजीत ने तब धोनी के पैर भी छुए थे और वो पोस्ट फिर से सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी के जहां करोड़ों दीवाने हैं, वहीं खुद कोहली भी अरिजीत की गायकी के बड़े फैन हैं. ठीक 10 साल पहले 24 जनवरी का ही उनका एक ट्विटर पोस्ट फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को अरिजीत का सबसे बड़ा फैन ऐलान किया था. कोहली का एक पुराना फेसबुक पोस्ट भी दोबारा सामने आ गया, जिसमें उन्होंने अरिजीत के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी. कोहली ने तब उसे अपना ‘फैनबॉय मोमेंट’ बताते हुए स्टार सिंगर की जमकर तारीफ की थी.

Published at : 28 Jan 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Arijit Singh Cricket News VIRAT KOHLI MS DHONI
