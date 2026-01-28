अरिजीत सिंह के गाने पर जब झूम उठे धोनी-कोहली, वीडियो हुआ था खूब वायरल

Arijit Singh Retires: देशभर में गीत-संगीत के शौकीन लोगों को 27 जनवरी की शाम को झटका लगा. दुनियाभर में मशहूर भारतीय सिंगर अरिजीत सिंह ने फिल्मों में गायकी से संन्यास की घोषणा कर दी. पिछले करीब डेढ़ दशक में हजारों सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वो अब किसी भी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. अरिजीत के इस फैसले ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया है. वहीं देश के दिग्गज क्रिकेटर्स को भी इस खबर से झटका लगा होगा क्योंकि अरिजीत टीम इंडिया के बड़े क्रिकेटर्स के बीच काफी पॉप्युलर हैं. कई भारतीय स्टार क्रिकेटर उनके बड़े फैन हैं. अरिजीत ने एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर्स को अपनी आवाज का दीवाना बना रखा है.

अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपने सफर के अंत का कर रहे हैं, जिसके बाद उनके फैंस मायूस हो गए. अरिजीत से जुड़े पुराने वीडियो, फोटो और सोशल मीडिया पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही पुराने वायरल पोस्ट ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे अरिजीत सिर्फ आम फैंस के बीच ही नहीं, बल्कि देश के बेहद खास सेलिब्रिटी के बीच भी मशहूर हैं, जिनके खुद के करोड़ों फैंस दुनियाभर में हैं.

The Dhoni fanbase will always remember you, Arijit Singh. Inarguably one of the finest playback voices this country has ever produced.



Your songs won’t fade..

but the silence you leave behind will be felt. pic.twitter.com/SEHVctnfn0 — 𝑻𝑯𝑨𝑳𝑨 (@Vidyadhar_R) January 27, 2026

Arjit Singh touching the feet of MS Dhoni, a beautiful moment. pic.twitter.com/PsoEgDJQ8x — Johns. (@CricCrazyJohns) April 1, 2023

जब अरिजीत के गाने पर झूमे थे धोनी

कुछ साल पहले अरिजीत सिंह IPL सीजन की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जब वो स्टेडियम में ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म का गाना गा रहे थे, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के साथ ही डगआउट में बैठे एमएस धोनी भी उनकी आवाज पर झूम रहे थे. इसी इवेंट में अरिजीत ने तब धोनी के पैर भी छुए थे और वो पोस्ट फिर से सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है.

I am probably one of the biggest fans of Arijit Singh. Mesmerised by his talent and soulful voice. I am short of words actually. — Virat Kohli (@imVkohli) January 24, 2016

कोहली को भी अरिजीत बना चुके है दीवाना

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी के जहां करोड़ों दीवाने हैं, वहीं खुद कोहली भी अरिजीत की गायकी के बड़े फैन हैं. ठीक 10 साल पहले 24 जनवरी का ही उनका एक ट्विटर पोस्ट फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को अरिजीत का सबसे बड़ा फैन ऐलान किया था. कोहली का एक पुराना फेसबुक पोस्ट भी दोबारा सामने आ गया, जिसमें उन्होंने अरिजीत के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी. कोहली ने तब उसे अपना ‘फैनबॉय मोमेंट’ बताते हुए स्टार सिंगर की जमकर तारीफ की थी.