हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव

ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव

Bangladesh vs Pakistan Test: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद शान मसूद और सीनियर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में तीखी बहस हो गई.

By : शिवम | Updated at : 16 May 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 104 रनों से मात दी. ढाका में खेले गए इस टेस्ट में पाक टीम पूरी तरह पिछड़ी हुई नजर आई, बैटिंग और न ही गेंदबाजी में कोई दम दिखा. इस हार के बाद प पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी तनाव देखने को मिला, जब कप्तान शान मसूद और सीनियर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आपस में भिड़ गए. दोनों हार के कारणों पर आमने-सामने खड़े रहे, ये बात जल्दी बहस में बदल गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर नाराज थे. उनका मानना था कि तेज गेंदबाजों की गति कम थी, इस कारण हमारी टीम मेजबान पर दबाव नहीं बना पाई. उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की अवेरगे स्पीड को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान टीम दबाव इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हमारे गेंदबाजों की स्पीड कम थी. ये चिंता की बात है."

अफरीदी ने बैटिंग यूनिट को दिया दोष

पाकिस्तान के सीनियर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने इसके जवाब में बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए. रिपोर्ट्स की मानें तो अफरीदी ने मसूद की बातों के जवाब में याद दिलाया कि उनकी टीम पहली पारी में लीड नहीं ले पाई. अफरीदी ने कप्तान से यह कह दिया कि वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें. मसूद ने दोनों पारियों में मिलाकर कुल 11 (9 और 2) ही रन बनाए.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6... मिचेल मार्श के लगातार चार छक्के, अंशुल कंबोज बने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज

WTC पॉइंट्स टेबल में भी लगा झटका

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तान टीम के 8 WTC पॉइंट्स काट लिए गए, इसी के साथ पाक टीम WTC पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर पहुंच गई है. उनकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम हो गई.

मैच का हाल

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 413 रन बनाए थे, पाकिस्तान की पहली पारी 386 रनों पर सिमट गई. पहली पारी में 27 रनों की बढ़त लेने वाली बांग्लादेश ने दूसरी पारी 240/9 पर घोषित कर दी. बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने पहली पारी में शतक (101) जड़ा था, दूसरी पारी में भी उन्होंने 87 महत्वपूर्ण रन बनाए.

यह भी पढ़ें- IPL 2026 के बीच बना सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास; भारतीय खिलाड़ी पिछड़ी

पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 163 रनों पर सिमट गई. दूसरी पारी में पाक टीम के 6 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए. बांग्लादेश ने 104 रनों से जीत दर्ज कर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ लगातार तीसरी टेस्ट हार है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 May 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Shaheen Shah Afridi BAN Vs PAK Shan Masood PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव
ड्रेसिंग रूम में भिड़े शाहीन अफरीदी और शान मसूद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव
क्रिकेट
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
क्रिकेट
IPL 2026 Playoffs Qualification Scenarios: CSK की हार से PBKS की बल्ले-बल्ले, देखें अंक तालिका और समझें प्लेऑफ का पूरा गणित
CSK की हार से पंजाब किंग्स की बल्ले-बल्ले, देखें अंक तालिका और समझें प्लेऑफ का पूरा गणित
क्रिकेट
लखनऊ ने दिया CSK को 440 वोल्ट का झटका, मिचेल मार्श शतक से चूके, पूरन भी चमके; LSG की 7 विकेट से जीत
लखनऊ ने दिया CSK को 440 वोल्ट का झटका, मिचेल मार्श शतक से चूके, पूरन भी चमके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
NEET पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
दिल्ली NCR
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ता तापमान करेगा परेशान, जानें आज का मौसम
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ती गर्मी करेगी परेशान, बरतें सावधानी
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
Vicky Kaushal Birthday: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
क्रिकेट
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget