विराट कोहली के 53वें शतक पर उमड़ा अनुष्का शर्मा का प्यार, दिया ऐसा रिएक्शन जीत लिया सबका दिल

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक लगा दिया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में यह कारनामा किया. विराट की इस ऐतिहासिक पारी पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Reaction Virat Kohli Century) ने प्यार भरा रिएक्शन दिया है.

अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन वाली तस्वीर साझा की, जिसपर उन्होंने हार्ट इमोजी लगाकर खुशी व्यक्त की है. बता दें कि यह वनडे क्रिकेट इतिहास में विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7वां शतक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

अनुष्का शर्मा द्वारा किए गए पोस्ट से यह भी साफ हो गया कि वो इंग्लैंड में बैठकर मुकाबला लाइव देख रही हैं. क्योंकि उनके द्वारा साझा तस्वीर में साफ देखा गया कि वो यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर मैच लाइव देख रही हैं.

चार महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर विराट कोहली का बल्ला खूब गरज रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में उन्होंने नाबाद 74 रन और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों ODI मैचों में उन्होंने शतक जड़ दिया है. रांची वनडे में उन्होंने 135 रनों की पारी खेली थी. अब रायपुर में 102 रन बनाए हैं.

पहले वनडे में जब विराट ने शतक लगाया, तब उन्होंने गले में लटके हुए लॉकेट को चूमा था. दावे किए गए कि उन्होंने ऐसा अनुष्का शर्मा और अपने दोनों बच्चों के प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए ऐसा किया था.