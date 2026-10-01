प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है. युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम इंडिया में शामिल हुए हैं. बुधवार को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान प्रसिद्ध कृष्णा को चोट लगी थी, जिस कारण वह सिर्फ पांच ओवर गेंदबाजी कर सके थे. अब वह तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अंशुल कंबोज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

अंशुल कंबोज को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले जाने वाले तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने इसका एलान किया है. अंशुल कंबोज ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ मैच बीच में ही छोड़ दिया है. इंडिया-ए के लिए अंशुल कंबोज पुडुचेरी में अनाधिकारिक टेस्ट मैच खेल रहे थे. उन्होंने पहली पारी में तीन विकेट लिए थे. दूसरी पारी में उन्होंने दो ओवर गेंदबाजी की, और फिर बीच मैच से हट गए. उनकी जगह प्रफुल हिंगे को इंडिया ए की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

अंशुल कंबोज का बीच में यूं अचानक इंडिया-ए की टीम से चले जाना सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन फिर खबर आई है कि उन्हें भारत की वनडे टीम से बुलावा आया है. बता दें कि कंबोज भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं. अपने पहले टेस्ट में उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था.

अंशुल कंबोज के पास ज्यादा गति नहीं है, लेकिन वह सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं. आईपीएल 2026 में उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही पैनापन देखने को मिला था. वह डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते थे, और सटीक यॉर्कर फेंकते थे. उनकी विविधता को देखते हुए ही उन्हें भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है.

प्रसिद्ध कृष्णा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है. अभी यह साफ नहीं हो सका है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है, लेकिन शुरुआती जांच से स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है. ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें तीसरे वनडे के अलावा बाकी और मैचों से भी बाहर होना पड़ सकता है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.

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