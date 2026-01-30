एनरिक नॉर्किया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मारे 3 ओवर में 59 रन

Anrich Nortje Unwanted Records: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार यानी 29 जनवरी को सेंचुरियन के खेला गया. इस मुकाबले में मौजूदा समय में दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में शुमार एनरिक नॉर्किया की वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों जमकर धुनाई की. सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में नॉर्किया के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने अपना निशाना बनाया. किंग ने नॉर्किया के एक ओवर में 24 रन बना डाले. इसके बाद, एनरिक नॉर्किया की लाइन लेंथ बिगड़ गई और उन्होंने खूब रन लुटाए.

एनरिक नॉर्किया ने लुटाए 3 ओवर में 59 रन

वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन टी20 में एनरिक नॉर्किया ने 3 ओवर में 59 रन लुटाए. इस दौरान उनकी इकोनॉमी 19.70 रही. नॉर्किया के एक ओवर में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 4,4,6,0,4,6 (24 रन) बनाए. इस दौरान एनरिक नॉर्किया ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना ही एक अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 47 रन दिए थे, जबकि साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 रन लुटाए थे.

वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर बनाए 221 रन

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया. जवाब में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 221 रन बना डाले. शेमरन हेटमायेर ने वेस्टइंडीज की ओर से 42 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और तीन छक्के शामिल थे. शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 24 गेंदों पर नाबाद 54 रन की पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग एक रन से अपने अर्धशतक से चूक गए. किंग ने 30 गेंदों पर तीन छक्कों और पांच चौकों की मदद से 49 रन बनाए और रदरफोर्ड ने अपनी विस्फोटक पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाए. इस मुकाबले में ब्रैंडन किंग ने नॉर्किया के पहले ही ओवर में 24 रन बना दिए थे.