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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 की ऑक्शन से पहले एक और बड़ा ट्रेड, इन 2 खिलाड़ियों की बदली टीम

IPL 2027 की ऑक्शन से पहले एक और बड़ा ट्रेड, इन 2 खिलाड़ियों की बदली टीम

IPL 2027 New Trade: आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले एक और बड़ा ट्रेड हुआ है. खूंखार तेज गेंदबाज की घर वापसी हुई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 14 Oct 2026 05:27 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन की तैयारी सभी टीमों ने शुरू कर दी है. आईपीएल का 20वां सीजन यानी आईपीएल 2027 अगले साल खेला जाना है, लेकिन आगामी सीजन की नीलामी इसी साल गोवा में होगी. बीसीसीआई ने अभी नीलामी की डेट का एलान नहीं किया है, लेकिन वेन्यू घोषित हो चुका है. ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. हालांकि, अभी ट्रेड विंडो भी खुला हुआ है. ऐसे में टीमें आपसी सहमति से खिलाड़ियों की अदला-बदली भी कर सकती हैं. इसी नियम के तहत दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ट्रेड डील हुई है. 

तेज गेंदबाज टी नटराजन की घर वापसी हुई है. नटराजन दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद से लेग स्पिनर जीशान अंसारी दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं. इस डील ने क्रिकेट फैंस को चौंकाया है, क्योंकि जीशान पिछले दो सीजन से SRH के मुख्य स्पिनर थे, और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे. 

इसी साल हुई आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील

टी नटराजन और जीशान अंसारी को छोड़िए इस साल तो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील भी हुई थी. लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह अब दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ट्रेड डील हुई. दिल्ली से कुलदीप यादव लखनऊ गए और लखनऊ से ऋषभ पंत दिल्ली में आ गए. हालांकि, इससे पंत की सैलरी भी कम हो गई. पंत को अब दिल्ली से 15 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं लखनऊ ने कुलदीप यादव को 13.5 करोड़ रुपये में लिया है. आगामी सीजन के ऑक्शन से पहले अभी और भी चौंकाने वाली ट्रेड डील हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें- 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals T Natarajan SRH Sunrisers Hyderabad IPL Zeeshan Ansari IPL 2027
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