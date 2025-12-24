Vijay Hazare Trophy Live Score: शार्दुल ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट किया, सिक्किम के 4 विकेट गिरे
Andhra vs Delhi Live Score, Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई की टीमें मैदान पर उतरीं और दोनों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया.
Andhra vs Delhi Live Score: भारत के सबसे बड़े घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आज से आगाज हो गया है और पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में दिल्ली और मुंबई की टीमें मैदान पर उतरीं और दोनों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. विराट की टीम दिल्ली का मैच आंध्रप्रदेश से है. वहीं रोहित शर्मा की टीम मुंबई का मुकाबला सिक्किम के साथ है.
इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी एक साथ घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आ रहे हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने विजय हजारे ट्रॉफी को खास बना दिया है. आमतौर पर यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2025-26 का सीजन स्टार पावर से भरपूर दिखाई दे रहा है.
आज से शुरू हुआ बड़ा घरेलू टूर्नामेंट
विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत आज से हुई है और यह टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलेगा. इस बार कुल 38 टीमें खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं. इनमें से 32 टीमों को चार एलीट ग्रुप में बांटा गया है, जबकि 6 टीमें प्लेट ग्रुप में खेल रही हैं. हर ग्रुप में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि नॉकआउट में जगह बनाने की जंग शुरुआत से ही तेज है.
स्टार खिलाड़ियों से सजी ओपनिंग डे की लाइनअप
पहले दिन मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों की सूची काफी दमदार है. विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे बड़े नाम अलग-अलग टीमों के लिए खेलते दिख रहे हैं. इन खिलाड़ियों की मौजूदगी से दर्शकों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई है और स्टेडियम के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फैंस की नजरें जमी हुई हैं.
युवाओं के लिए सुनहरा मौका
विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ स्टार खिलाड़ियों का मंच नहीं है, बल्कि यह युवा क्रिकेटरों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका भी है. कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए सीखने का बेहतरीन अवसर माना जा रहा है.
Andhra vs Delhi Live Score: दिल्ली के खिलाफ रिकी भुई का शतक
रिकी भुई ने शानदार पारी खेली है. वो पारी की शुरुआत में संभलकर खेले लेकिन अब तेजी से लय में आ गए हैं. उन्होंने 88 गेंदों में शतक पूरा कर लिया है. इस दौरान उन्होंने नौ चौके और सात छक्के लगाए. इसका मतलब है कि कोहली, पंत और उनकी टीम को एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा. आंध्र प्रदेश का स्कोर 36.4 ओवर में 184/3 है.
Mumbai vs Sikkim Live Score: शार्दुल ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट किया, सिक्किम के 4 विकेट गिरे
विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सिक्किम के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया है. अब स्कोर 165/4 है. क्रीज पर दो नए बल्लेबाज हैं. फिलहाल मुंबई की टीम थोड़ी मजबूत दिख रही है.
