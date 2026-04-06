IPL 2026 के बीच अंपायर की हत्या, चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा, रन आउट पर हुआ था विवाद
Cricket Match Umpire Death: क्रिकेट मैच में रन आउट के फैसले पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने अंपायर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया.
Umpire Stabbed to Death: भारत में एक तरफ IPL 2026 का रोमांच चरम पर है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और पंजाब किंग्स ने सबसे ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन करके दिखाया है. मगर दूसरी ओर आंध्र प्रदेश से एक अंपायर की हत्या का मामला सामने आया है. यह मामला विशाखापट्टनम का है, जहां लोकल लेवल पर क्रिकेट मैच खेला जा रहा था. इस मैच के दौरान रन आउट के फैसले पर विवाद हो गया और 21 वर्षीय अंपायर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
एनडीटीवी के अनुसार रविवार को एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, उसमें 21 वर्षीय डोला अजीत बाबू अपने एक दोस्त बुडूमुरी चिरंजीवी के साथ अंपायरिंग कर रहे थे. तभी एक रन आउट के फैसले पर खिलाड़ियों के बीच विवाद छिड़ गया.
मामले की जांच कर रहे सीनियर पुलिस अधिकारी मल्लेश्वरा राव ने बताया कि अजीत बाबू और चिरंजीवी ने बीच-बचाव करके मामले को शांत करवा दिया था. मगर कांता किशोर नाम के एक दर्शक ने गुस्से में अंपायरों और खिलाड़ियों के साथ गाली-गलौज की.
पुलिस का कहना है कि मैच खत्म होने के बाद 26 वर्षीय कांता किशोर ने अंपायरों को मामले को सुलझाने के लिए किसी अन्य जगह पर बुलाया था. बातचीत अनुसार अजीत बाबू और चिरंजीवी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पर गए, लेकिन वहां फिर से नई बहस शुरू हो गई. कांता किशोर ने तभी चाकू निकाला और दोनों अंपायरों पर हमला कर दिया.
अजीत बाबू को छाती में चाकू मारा गया था, वो मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े. वहीं बचने की कोशिश के दौरान चिरंजीवी का भी काफी खून बह गया था. एक अन्य व्यक्ति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, उसे भी चोट आई है. घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण अजीत बाबू को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया.
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Source: IOCL