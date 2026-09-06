IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश

बिकनी पहन अनाया बांगर ने चलाया स्टीमर, वीडियो देख उड़े फैंस के होश

Anaya Bangar: सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अनाया बांगर ने बिकनी में वीडियो और कुछ तस्वीरें शेयर कर महफिल लूट ली. वीडियो में वह स्टीमर चलाती नजर आईं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Sep 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

लड़के से लड़की बनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कम्यूनिटी क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था. अब इसी बीच अनाया ने बिकनी पहनकर स्टीमर चलाया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की. उन्होंने अपनी इस वीडियो से मानिए पानी में आग सी लगा दी. वीडियो के साथ-साथ अनाया ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं. 

फैंस को उनकी तस्वीरें और वीडियो काफी पसंद आ रही हैं. वीडियो को 31 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, जबकि तस्वीरों पर अब करीब 35 हजार लाइक आ चुकी हैं. इससे पहले भी उन्होंने बिकनी में एक वीडियो शेयर कर अपनी बॉडी के बारे में दिल खोलकर लिखा था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

कैप्शन में उन्होंने लिखा, "एक बॉडी जिसको पहचानने के लिए संघर्ष किया, अब यह शरीर मेरे लिए घर जैसा है. आखिरकार खुद को वैसा महसूस करने में एक अलग ही खूबसूरती है, जैसा आप हमेशा से जानते थे कि आप हैं. इसे ही 'जेंडर यूफोरिया' कहते हैं."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

लड़की बनने से पहले मुंबई के लिए खेला क्रिकेट 

लड़की बनने से पहले आर्यन बांगर के रूप में उन्होंने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेला. लेकिन जेंडर बदलने के बाद उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल सका. लेकिन अब शायद उनके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी ने अनाया पर जताया था ऐतराज 

जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनाया को कम्यूनिटी क्रिकेट खेलने की अनुमति मिली थी, तो दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज महिला क्रिकेटर मेरिजाने कैप ने इस पर ऐतराज जताया था. उन्होंने इस फैसले को बेतुका कहा था. उन्होंने कहना था कि ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को महिला क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अनाया कब बड़े स्तर पर खेलती नजर आती हैं. कम्यूनिटी खेलने की इजाजत मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वह महिला बिग बैश लीग में खेलते हुई नजर आएंगी. 

 

यह भी पढ़ें: 'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान

Published at : 06 Sep 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Anaya Bangar CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
क्रिकेट
7 विकेट और 17 मेडन ओवर, भारतीय खिलाड़ी ने लूटी महफिल; जीत गई टीम
7 विकेट और 17 मेडन ओवर, भारतीय खिलाड़ी ने लूटी महफिल; जीत गई टीम
क्रिकेट
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, ठोकी 10वीं सेंचुरी
दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, ठोकी 10वीं सेंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
निजीकरण की खबरों पर ISRO का आया रिएक्शन, कहा - 'यह पूरी तरह से...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget