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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप: टीम इंडिया ने क्यों और किसके कहने पर मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?

एशिया कप: टीम इंडिया ने क्यों और किसके कहने पर मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप का खिताब जीतने के बाद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली. यहां जान लीजिए टीम इंडिया ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 08:58 AM (IST)
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भारत ने आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है. रविवार को खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर यादगार जीत दर्ज की. अगर आपको 2025 मेंस एशिया कप याद हो, जब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली थी. वही घटना दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर दोहराई गई, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि जब यह घटना घटी, तब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव देवजीत सैकिया भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर मौजूद रहे. मगर सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय महिला टीम ने किसके कहने पर और क्यों मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. पिछले साल जब नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे, तब 'ट्रॉफी चोर' का टॉपिक ट्रेंड में आया था.

किसके कहने पर नहीं ली ट्रॉफी?

भारत और श्रीलंका का फाइनल समाप्त होने के बाद कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि यह BCCI का फैसला था और टीम उसका पूर्ण समर्थन करती है. बीसीसीआई के आदेश का पालन करते हुए ही टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी. फाइनल मैच के दौरान राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी की एकसाथ तस्वीर सामने आई थीं. हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई, वह उजागर नहीं हुई है.

अमोल मजूमदार ने कहा, "यह फैसला BCCI का था और हम इसका समर्थन करते हैं. हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो गया है और हम चैंपियन हैं, यह मान लेना ही हमें संतुष्टि देता है. टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से हमारे लिए समाप्त हो चुका है."

अमोल मजूमदार ने बताया कि अब टीम का फोकस एशियन गेम्स पर होगा, जो 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. भारत की महिला टीम के एशियन गेम्स के मैच 17 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी, पाकिस्तान सरेआम हुआ बेइज्जत

क्यों नहीं ली ट्रॉफी?

22 अप्रैल 2025 की तारीख कोई भारतीय नहीं भूल सकता. पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी. उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. उसके बाद से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अधिक सख्त रवैया अपनाया हुआ है. पिछले साल सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ ना मिलाने का फैसला सरकार और BCCI से जुड़ा है. टीम इंडिया का मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार ना करना उसी नीति का एक हिस्सा है.

लगातार दूसरा बड़ा खिताब

अमोल मजूमदार साल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने थे. उनके कोच रहते टीम इंडिया ने 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उस समय फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा था. अब उसके कुछ महीने बाद ही मजूमदार ने बतौर कोच टीम इंडिया के लिए दूसरा खिताब जीता है. भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली, वह अलग बात है, लेकिन भारत की बेटियों ने कुल आठवीं बार एशिया कप चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Sep 2026 08:58 AM (IST)
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Asia Cup Amol Mazumdar Mohsin Naqvi
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