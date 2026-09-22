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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?

गजब! सिर्फ 16 रन बनाए, फिर क्यों श्रेयस अय्यर को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड'?

जापान के खिलाफ टी20 मैच में भारत ने दो रनों से जीत दर्ज की. इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने 12 गेंद में एक चौके की मदद से 16 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 22 Sep 2026 07:51 PM (IST)
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भारत और जापान के बीच सुजुकी कप का एकमात्र टी20 मैच सांसें रोक देने वाला रहा. बारिश की वजह से यह मैच पांच-पांच ओवर का खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने दो रनों से जीत दर्ज की. भारत ने पहले खेलने के बाद पांच ओवर में चार विकेट खोकर सिर्फ 32 रन बनाए थे. जवाब में जापान की टीम पांच ओवर में तीन विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी. जापान ने भारत को कड़ी टक्कर दी, इसने तो क्रिकेट फैंस को हैरान किया है, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह रही कि मैच में सिर्फ 16 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला. 

पांच ओवर के मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 12 गेंद में एक चौके की मदद से 16 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी में भारत को जीत दिलाने में सबसे बड़ा रोल वॉशिंगटन सुंदर का रहा. उन्होंने दो ओवर में सिर्फ 13 रन देकर दो विकेट चटकाए. इसके बाद भी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच नहीं चुना गया. इससे क्रिकेट फैंस काफी हैरान हुए हैं. 

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सिंगल और डबल लेना भी मुश्किल हो रहा था- पिच को लेकर बोले श्रेयस अय्यर

अपनी बल्लेबाजी और टीम इंडिया की जीत को लेकर श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, "बल्लेबाजी के लिए यह बहुत मुश्किल विकेट था. हमने सलामी बल्लेबाजों को भी देखा, जो लगातार रन बनाने के आदी हैं, स्पिन की गति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे. मैंने क्रीज पर आते ही तय कर लिया कि मेरे लिए सिंगल और डबल रन लेना और स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है. मैंने अपने साथ आए बल्लेबाजों से भी बातचीत की, लेकिन ऐसा करना भी मुश्किल हो रहा था."

उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो, मैंने यही तय किया कि मैं गेंद की स्थिति के हिसाब से खेलूंगा और उसी के अनुसार योजना बनाऊंगा. अगर गेंद थोड़ी घूम रही है और रुक रही है, तो मैं गेंद की गति का फायदा उठाऊंगा और पीछे रहकर यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं सिंगल्स और डबल्स दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकूं, और यह तरीका काफी कारगर साबित हुआ."

जापान के खिलाफ 2 रन से जीता भारत 

भारत और जापान के बीच यह मैच बारिश की वजह से पांच-पांच ओवर का खेला गया. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. बारिश की वजह से पिच और मैदान गीला था. ऐसे में गेंद बल्ले पर सही से नहीं आ रही थी. टीम इंडिया पांच ओवर में चार विकेट खोकर 32 रन ही बना सकी. जवाब में जापान को लास्ट ओवर में सिर्फ आठ रन बनाने थे, और उनके सात विकेट शेष थे. भारत ने अंतिम गेंद पर दो रन से जीत दर्ज की. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
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