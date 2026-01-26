हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन

T20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में अफगानिस्तान के रिजर्व प्लेयर्स में शामिल अल्लाह गजनफर (allah ghazanfar) पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता का निधन हो गया है.

By : शिवम | Updated at : 26 Jan 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहा ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इससे पहले अफगानिस्तान टीम के एक खिलाड़ी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 19 वर्षीय अल्लाह गजनफर के पिता का निधन हो गया है.

अल्लाह गजनफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम के मुख्य स्क्वॉड में शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व प्लेयर्स में शामिल किया गया है. बता दें कि आधिकारिक रूप से कोई भी देश 31 जनवरी तक अपनी टीम में बदलाव कर सकता है, लेकिन इसके बाद या टूर्नामेंट के बीच किसी भी टीम को बदलाव के लिए आईसीसी की परमिशन चाहिए होगी.

अल्लाह गजनफर ने दी पिता के निधन की जानकारी

अल्लाह गजनफर ने अपने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी. गजनफर इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण (IPL 2026) में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 4.80 करोड़ रूपये में रिटेन किया था.

19 वर्षीय अफगानिस्तानी गेंदबाज दुनिया भर की कई क्रिकेट लीग में खेल चुका है. उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 1 टेस्ट, 14 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 4, 23 और 2 विकेट लिए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान का स्क्वॉड

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान.

रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

ग्रुप डी में हैं अफगानिस्तान

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ग्रुप डी में शामिल है, जिसमें अन्य चार टीमें कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएई हैं. अफगानिस्तान कनाडा और यूएई के खिलाफ मजबूत रह सकती है, उन्हें असली चुनौती न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से मिलेगी. हालांकि ये टीम इतिहास में कई बड़े उलटफेर कर चुकी है, जिससे अगर ये टीम सुपर-8 में पहुंचे तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team Afghanistan T20 World Cup 2026 T20 World Cup Allah Ghazanfar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
बॉलीवुड
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Chitra Tripathi:'ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? Shankaracharya बनाम सरकार पर कंप्यूटर बाबा की ललकार!
Chitra Tripathi: UGC-Avimukteshwaranand मामले पर नाराज होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Republic Day 2026: जब 'Beating Retreat' में गूंजा 'हिंदुस्तान जिंदाबाद', तो थर्राया Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
बॉलीवुड
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video:
"ऐ वतन तेरे लिए" रानू मंडल ने हाथ में तिरंगा लेकर गाया देशभक्ति का गाना, वायरल हो रहा वीडियो
हेल्थ
Health Myths And Facts: शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget