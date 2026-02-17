हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup Super 8: भारत-जिम्बाब्वे समेत सुपर-8 की सात टीमें कंफर्म, ऑस्ट्रेलिया बाहर; पाकिस्तान पर लटकी तलवार!

T20 World Cup Super 8: भारत-जिम्बाब्वे समेत सुपर-8 की सात टीमें कंफर्म, ऑस्ट्रेलिया बाहर; पाकिस्तान पर लटकी तलवार!

T20 World Cup Super 8 Scenario: जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जगह बना ली है. वह सुपर-8 में जाने वाली कुल सातवीं टीम बनी है. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 07:04 PM (IST)
T20 World Cup Super 8 Teams: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 स्टेज की सात टीम सामने आ चुकी हैं. टूर्नामेंट के दोनों सह-मेजबान देश यानी भारत और श्रीलंका भी अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. मंगलवार को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इसके कारण ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, जबकि जिम्बाब्वे सुपर-8 में जाने वाली कुल सातवीं टीम बन गई है. यहां देख लीजिए उन सभी टीमों की लिस्ट, जो अब तक सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं.

सुपर-8 की सात टीम कंफर्म

अब तक कुल 7 टीम सुपर-8 स्टेज में प्रवेश पा चुकी हैं. इनके नाम भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड अगले स्टेज में जगह पक्की कर चुके हैं. ग्रुप B से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्वालीफाई किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है. ग्रुप C से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड सुपर-8 में पहुंचे हैं, वहीं ग्रुप D से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालीफाई किया है.

सात टीम हुईं कंफर्म- भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड

पाकिस्तान पर लटकी तलवार

अब सबकी नजरें ग्रुप A पर जा टिकी हैं, जिसमें से भारत पहले ही सुपर-8 में जा चुका है. दूसरे स्लॉट के लिए पाकिस्तान और यूएसए के बीच जंग छिड़ी है. ग्रुप A में अभी यूएसए और पाकिस्तान, दोनों के चार-चार अंक हैं. मगर नेट रन-रेट के मामले में पाकिस्तान काफी पीछे है.

पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच 18 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा. अगर पाक टीम यह मैच जीत लेती है तो वह सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, वहीं नामीबिया यदि पाकिस्तान को हरा देता है तो यूएसए सुपर-8 में जाकर नया इतिहास लिख देगा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Feb 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe Cricket Team T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
