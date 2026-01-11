ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का अपनी बेटी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है. सामने आए इस वीडियो में एलेक्स कैरी की बेटी आतिशबाजी की वजह से डर गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अपनी बेटी को गले लगाकर शांत कराया. यह वाकया 11 जनवरी को बिग बैश लीग में तब हुआ, जब एलेक्स कैरी एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए मैदान में उतरने वाले थे. एलेक्स कैरी ने एशेज 2025-26 सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 8 पारियों में एक शतक और 2 फिफ्टी समेत 323 रन बनाए थे.

बेटी को लगाया गले, उमड़ा पिता का प्यार

एडिलेड के मैदान में मैच शुरू होने से पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम फील्डिंग के लिए मैदान में आने वाली थी. मुकाबला शुरू होने से पहले आतिशबाजी होती है, लेकिन एलेक्स कैरी की छोटी बेटी डरी हुई नजर आई. यह सब देख एलेक्स कैरी भागते हुए मैदान में आए और बेटी को गले लगाकर उसे शांत करवाया.

इसके लिए एलेक्स कैरी की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है. एक व्यक्ति ने उन्हें 'फैमिली मैन' कहा, जो क्रिकेट के मैदान पर खेलने के अलावा पिता होने की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है. हालांकि एक फैन ने इस घटना को नकारात्मक तरीके से लिया, जिसने पटाखों पर बैन लगाने की बात कह डाली.

The fireworks were a little too loud for Alex Carey's daughter Clementine, who just wants Mum 🥹 pic.twitter.com/vJ2oEPwq0I — 7Cricket (@7Cricket) January 11, 2026

एलेक्स कैरी का तूफान, फिर भी हारी टीम

एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना 11 जनवरी को पर्थ स्कॉर्चर्स से हुआ. पर्थ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया था. मिचेल मर्श ने पर्थ के लिए 88 रनों की तूफानी पारी खेली. जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉर्ट ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़ लिए थे. शॉर्ट ने 52 रन बनाए, वहीं एलेक्स कैरी ने 39 गेंद में 71 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. कैरी की इस पारी के बावजूद स्ट्राइकर्स की टीम 32 रनों से यह मैच हार गई.

यह भी पढ़ें:

Watch: श्रेयस अय्यर का रॉकेट थ्रो, अंपायर को भी नहीं हुआ यकीन! देखें कैसे न्यूजीलैंड कप्तान को किया चलता