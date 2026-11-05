अजिंक्य रहाणे ने मुंबई में खरीदे 24.75 करोड़ रुपये के 2 लग्जरी फ्लैट

अजिंक्य रहाणे की पत्नी राधिका ने मुंबई में 2 लग्जरी फ्लैट खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत 24.75 रुपये बताई जा रही है. रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जिन्होंने पिछले 2 सीजन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की थी. जो फ्लैट्स खरीदे गए हैं, वह बन रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक उन्होंने फ्लैट का कब्जा मिल सकता है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सौदा 29 अक्टूबर, 2026 को हुआ. अजिंक्य रहाणे की पत्नी के नाम पर जो ये 2 फ्लैट खरीदे गए हैं, वे दादर वेस्ट के केलुस्कर रोड साउथ स्थित निर्माणाधीन ओशियाना बिल्डिंग में हैं. कोहिनूर प्लैनेट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी इस बिल्डिंग का निर्माण कर रही है. एरिया की बात करें तो दोनों अपार्टमेंट 3,391.75 स्कॉयर फुट का है. इन फ्लैट्स के साथ 6 कार पार्किंग की सुविधा भी है.

एक फ्लैट 1,913.41 वर्गफुट का है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपये है. दूसरा फ्लैट करीब 13.97 करोड़ रुपये का है, जिसका क्षेत्रफल 1,478.34 वर्गफुट का है. इन दोनों सौदे के लिए लगभग 1.23 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी लगी.

रहाणे की पत्नी राधिका इंटीरियर डिजाइनर हैं. हालांकि अभी वह काम करती हैं या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है. रहाणे और राधिका बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने 26 सितंबर, 2014 को शादी की. रहाणे का क्रिकेट करियर शानदार रहा, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

रहाणे का क्रिकेट करियर

रहाणे ने 2011 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अपने 15 साल के करियर में रहाणे ने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इसमें उन्होंने क्रमश 5077, 2962 और 375 रन बनाए. टेस्ट में उनके नाम 12 और वनडे में 3 शतक हैं.

आईपीएल की बात करें तो अजिंक्य रहाणे इसके पहले सीजन (2008) से खेल रहे हैं. शुरूआती 2 सीजन मुंबई इंडियंस से खेलने के बाद वह राजस्थान रॉयल्स में चले गए थे. इसके बाद वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले. वह पिछले संस्करण तक आईपीएल खेले थे. उन्होंने आईपीएल में खेले कुल 212 मैचों में 5367 रन बनाए. इसमें 2 शतकीय और 35 अर्धशतकीय पारियां रहीं.

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