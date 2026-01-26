T20 वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर को चेतावनी, सोशल मीडिया नहीं टीम पर ध्यान देने की मिली नसीहत

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं. शशि थरूर के एक ट्वीट पर उनकी प्रतिक्रिया के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या गंभीर कोच के तौर पर जरूरत से ज्यादा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. इसी मुद्दे पर अब सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गंभीर को अहम सलाह दी है. रहाणे का साफ कहना है कि गंभीर को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सिर्फ टीम इंडिया और आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान देना चाहिए.

शशि थरूर के ट्वीट से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नागपुर में भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच से पहले गौतम गंभीर से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया. थरूर ने लिखा कि टीम इंडिया का हेड कोच होना प्रधानमंत्री के बाद देश की दूसरी सबसे मुश्किल नौकरी है. इस ट्वीट पर गंभीर ने जवाब देते हुए कहा कि समय के साथ लोग समझ जाएंगे कि किसी कोच के पास “अनलिमिटेड अथॉरिटी” जैसी कोई चीज नहीं होती है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मतभेद की खबरें पढ़कर हंसी आती है.

अजिंक्य रहाणे ने दी दो टूक सलाह

गंभीर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. इसी पर अपनी राय रखते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि गंभीर को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए. क्रिकबज से बातचीत में रहाणे ने कहा, “मेरी व्यक्तिगत राय है कि गौतम गंभीर को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.”

रहाणे ने आगे कहा कि गंभीर ने एक खिलाड़ी के तौर पर शानदार करियर बनाया है और अब टीम इंडिया के कोच हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में उनका पूरा ध्यान टीम की तैयारी और प्रदर्शन पर होना चाहिए, न कि ऑनलाइन चर्चाओं पर.

गंभीर के कार्यकाल में बढ़ी आलोचना

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया को कुछ निराशाजनक नतीजे भी झेलने पड़े हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार ने सवाल खड़े किए. इसके अलावा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद भी गंभीर की रणनीतियों पर उंगलियां उठीं.

इन नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज रही कि गंभीर का तालमेल सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ठीक नहीं है. हालांकि विराट और रोहित ने मैदान पर रन बनाकर आलोचकों को जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रोलिंग कम नहीं हुई.