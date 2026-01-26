हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर को चेतावनी, सोशल मीडिया नहीं टीम पर ध्यान देने की मिली नसीहत

T20 वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर को चेतावनी, सोशल मीडिया नहीं टीम पर ध्यान देने की मिली नसीहत

सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गंभीर को अहम सलाह दी है. रहाणे का साफ कहना है कि गंभीर को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सिर्फ टीम इंडिया और आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान देना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Jan 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं. शशि थरूर के एक ट्वीट पर उनकी प्रतिक्रिया के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या गंभीर कोच के तौर पर जरूरत से ज्यादा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं. इसी मुद्दे पर अब सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गंभीर को अहम सलाह दी है. रहाणे का साफ कहना है कि गंभीर को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सिर्फ टीम इंडिया और आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान देना चाहिए.

शशि थरूर के ट्वीट से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नागपुर में भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच से पहले गौतम गंभीर से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया. थरूर ने लिखा कि टीम इंडिया का हेड कोच होना प्रधानमंत्री के बाद देश की दूसरी सबसे मुश्किल नौकरी है. इस ट्वीट पर गंभीर ने जवाब देते हुए कहा कि समय के साथ लोग समझ जाएंगे कि किसी कोच के पास “अनलिमिटेड अथॉरिटी” जैसी कोई चीज नहीं होती है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मतभेद की खबरें पढ़कर हंसी आती है.

अजिंक्य रहाणे ने दी दो टूक सलाह

गंभीर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. इसी पर अपनी राय रखते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि गंभीर को इन सब बातों से दूर रहना चाहिए. क्रिकबज से बातचीत में रहाणे ने कहा, “मेरी व्यक्तिगत राय है कि गौतम गंभीर को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.”

रहाणे ने आगे कहा कि गंभीर ने एक खिलाड़ी के तौर पर शानदार करियर बनाया है और अब टीम इंडिया के कोच हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में उनका पूरा ध्यान टीम की तैयारी और प्रदर्शन पर होना चाहिए, न कि ऑनलाइन चर्चाओं पर.

गंभीर के कार्यकाल में बढ़ी आलोचना

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया को कुछ निराशाजनक नतीजे भी झेलने पड़े हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार ने सवाल खड़े किए. इसके अलावा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद भी गंभीर की रणनीतियों पर उंगलियां उठीं.

इन नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज रही कि गंभीर का तालमेल सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ठीक नहीं है. हालांकि विराट और रोहित ने मैदान पर रन बनाकर आलोचकों को जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद ट्रोलिंग कम नहीं हुई.

Published at : 26 Jan 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
झारखंड
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में बनाए कमाई के ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में बनाए कमाई के ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

77वां गणतंत्र दिवस आज, कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत
गणतंत्र दिवस पर अभेद किले में तब्दील दिल्ली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात
गणतंत्र दिवस पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर
Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
टेकऑफ के साथ ही हाहाकार! उड़ान भरते ही Bombardier Challenger 600 क्रैश, सवार थे 8 लोग
झारखंड
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
'शिबू सोरेन भारत रत्न थे और रहेंगे', पिता को पद्मभूषण मिलने पर बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन
इंडिया
Republic Day 2026: भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
भारतीय संविधान की असली कॉपी 'गैस चैंबर'में रखी, अगर बाहर निकाला जाए तो क्या होगा?
बॉलीवुड
Border 2 Records: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में बनाए कमाई के ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने तीन दिन में बनाए कमाई के ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
क्रिकेट
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
विराट कोहली को कप्तानी में सूर्यकुमार यादव ने पछाड़ा, महज 41 मैचों में टीम इंडिया के लिए दर्ज की इतनी जीत
ट्रेंडिंग
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यहां दो महीने तक नहीं होती रात, आधी रात में भी सूरज देता है सलामी! जानिए इस अनोखे देश का राज
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस सरकारी योजना में मिल रहा है 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन
जनरल नॉलेज
Lab Diamonds: क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
क्या लैब में हीरा बना सकते हैं, नेचुरल प्रॉसेस की तुलना में इसमें कितना खर्च आता है?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget