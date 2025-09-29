BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है. तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

टीम इंडिया की खिताबी जीत के बाद मैच सेरेमनी में काफी ड्रामा देखने को मिला, जब टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया कि वो ACC प्रमुख और PCB चैयरमेन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे. अब बीसीसीआई सचिव ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने क्या कहा

टीम इंडिया द्वारा ACC प्रमुख और PCB चैयरमेन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई से कहा, "भारत एक देश के साथ युद्ध लड़ रहा है और उस देश के एक नेता को हमें ट्रॉफी सौंपनी थी. हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले देश का प्रतिनिधित्व करता हो. यही कारण है कि हमने वह ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति ट्रॉफी और पदक जो हमारे देश को दिए जाने हैं, अपने होटल के कमरे में ले जाएंगे. यह बिल्कुल अप्रत्याशित है.''

देवजीत सैकिया ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि उनकी सद्बुद्धि काम करेगी और वह जल्द से जल्द ट्रॉफी भारत वापस भेज देंगे जिससे नैतिकता की कुछ झलक मिलेगी. कम से कम हम उनसे यही उम्मीद तो करते हैं. नवंबर में दुबई में ICC सम्मेलन है. अगले सम्मेलन में हम ACC अध्यक्ष के कृत्य के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर और कड़ा विरोध करने जा रहे हैं.

PM मोदी के ट्वीट पर बीसीसीआई सचिव ने क्या कहा

प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आगे कहा,'' हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा. हम इससे बहुत खुश हैं. पहले ऑपरेशन सिंदूर था और अब ऑपरेशन तिलक है. यह एक शत्रु देश के कुछ लोगों द्वारा की गई सभी बकवास गतिविधियों का करारा जवाब है.''

भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "BCCI बेहद खुश है और हम भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए बधाई देते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच एकतरफा रहे और हम अपने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को देश का नाम रोशन करने के लिए बधाई देते हैं. हमें अपनी टीम पर बहुत गर्व है और उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है. हमारे सशस्त्र बलों ने सीमा क्षेत्र में भी ऐसा ही किया है. अब दुबई में भी यही हुआ है, इसलिए यह एक शानदार पल है... हमने फैसला किया है कि भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. यह इनाम खिलाड़ियों और सभी सहयोगी स्टाफ में बांटा जाएगा."