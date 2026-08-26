पाकिस्तानी गेंदबाज ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया, खेले 4 वर्ल्ड कप

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज ऐमन अनवर ने 34 साल की उम्र में संन्यास का एलान कर दिया है. पाक बोर्ड (PCB) ने बुधवार (26 अगस्त) को उनके इंटरनेशनल रिटायरमेंट की जानकारी दी. उन्होंने पाकिस्तान के लिए दोनों फॉर्मेट में मिलाकर 4 वर्ल्ड कप खेले. ऐमन 2023 के महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेलती हुई नजर आई थीं.

पाक गेंदबाज ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने करियर का आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में हुए 2023 टी20 वर्ल्ड कप में खेला. ऐमन पाकिस्तान के लिए फॉर्मेट में खेलने वाली 37वीं खिलाड़ी थीं. वह मुख्यत: टी20 क्रिकेट खेलती थीं. हालांकि उन्होंने कुछ वनडे मुकाबले भी खेले.

ऐमन ने खेले 4 वर्ल्ड कप

वह पाकिस्तान के लिए 2018, 2020 और 2023 महिला टी20 वर्ल्ड कप में नजर आई थीं. इसके अलावा ऐमन पाकिस्तान के लिए 2022 महिला वनडे वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थीं, जो न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला गया था. टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके करियर का आखिरी वनडे रहा.

Pakistan fast bowler has decided to bring an end to her international career.



More details ⬇️https://t.co/QaSwhlshj3 — ICC (@ICC) August 26, 2026

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सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

गौर करने वाली बात यह है कि ऐमन के सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की बात कही गई. लिहाजा वह दुनियाभर में होने वाली अलग-अलग टी20 लीग में खेलती हुई नजर आ सकती हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद वह क्रिकेट का सफर जारी रखती हैं या नहीं. अब अक्सर क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय संन्यास के बाद लीग क्रिकेट खेलना जारी रखते हैं. तमाम क्रिकेटर तो सिर्फ लीग खेलने के लिए ही संन्यास लेते हैं.

ऐमन अनवर का करियर

नजर डालें ऐमन के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 8 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे की 8 पारियों में उन्होंने 4 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट फिगर 1/13 का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 37 पारियों में ऐमन ने 29.44 की औसत से 29 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिगर 3/30 का रहा. उनकी इकॉनमी 6.98 की रही.

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