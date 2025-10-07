हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय क्रिकेटर ने जीता दिल, डॉगलवर ने इस काम के लिए दान में दी टीम इंडिया की सभी जर्सी

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय क्रिकेटर ने जीता दिल, डॉगलवर ने इस काम के लिए दान में दी टीम इंडिया की सभी जर्सी

Riyan Parag Donate All Team India Jersey: भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी रियान पराग ने एक बड़ा कदम उठाया है. रियान ने घायल कुत्तों के लिए अपनी जर्सी डोनेट कर दी हैं, जिससे उनकी मदद हो सके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 07 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

India Tour Of Australia: भारत के युवा खिलाड़ी रियान पराग ने दिल जीत लेने वाला काम किया है. रियान ने कुत्तों के लिए अपनी सभी जर्सी दान कर दी हैं. रियान को जानवरों से कितना प्यार है वो उनके इस कदम से पता चलता है. रियान आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं और IPL 2025 में RR के कप्तान संजू सैमसन के चोटिल होने पर रियान पराग को ही टीम की कमान सौंपी गई थी. रियान ने कुत्तों के लिए उठाए इस कदम से हर किसी का दिल जीत लिया है.

रियान पराग ने जीता लोगों का दिल

भारत में ही दुनिया के हर कोने में जानवरों से खूब प्यार किया जाता है. रियान ने अपनी आईपीएल से लेकर टीम इंडिया के लिए पहनी अब तक की अपनी सभी जर्सी दान में दे दी हैं. रियान ने इन जर्सी से कुत्तों के आराम करने के लिए तकिए और बैड बनाए जाएंगे. रियान ने अपनी सभी जर्सी एक NGO को दी हैं, जो इंजर्ड और रेस्क्यू किए गए कुत्तों की देखभाल करते हैं.

रियान पराग का क्रिकेटिंग करियर

रियान पराग भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं. रियान ने भारत के लिए अब तक 1 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. रियान ने इन 9 मैचों में 106 रन बनाए हैं. लेकिन रियान पराग को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में नहीं चुना गया है. भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन रियान पराग भारत के टी20 और वनडे स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जगह नहीं बना सके.

रियान पराग आईपीएल में 2019 से खेल रहे हैं. अब तक इस खिलाड़ी ने आईपीएल में खेले 84 मैचों की 72 पारियों में 26.10 की औसत से 1,566 रन बनाए हैं. इस बल्लेबाज ने आईपीएल के 18वें सीजन में 14 मैचों में 32.75 की औसत से 393 रन बनाए.

यह भी पढ़ें

IND vs WI: गिल को ODI का कप्तान बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर के घर पार्टी, जानिए दावत में कौन-कौन होगा शामिल

Published at : 07 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Tags :
Riyan Parag Dog Lover IND VS AUS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Mahindra XUV700 All Black Ebony Edition India First Look | Auto Live
Shoe Attack on CJI: CJI Gawai पर Supreme Court में हमला! वकील ने CJI की ओर फेंका जूता!|ABPLIVE
2025 Mahindra Thar facelift walkaround review| Auto Live
Tesla Model Y India Long Range review and test drive | Auto Live
New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget