India Tour Of Australia: भारत के युवा खिलाड़ी रियान पराग ने दिल जीत लेने वाला काम किया है. रियान ने कुत्तों के लिए अपनी सभी जर्सी दान कर दी हैं. रियान को जानवरों से कितना प्यार है वो उनके इस कदम से पता चलता है. रियान आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं और IPL 2025 में RR के कप्तान संजू सैमसन के चोटिल होने पर रियान पराग को ही टीम की कमान सौंपी गई थी. रियान ने कुत्तों के लिए उठाए इस कदम से हर किसी का दिल जीत लिया है.

रियान पराग ने जीता लोगों का दिल

भारत में ही दुनिया के हर कोने में जानवरों से खूब प्यार किया जाता है. रियान ने अपनी आईपीएल से लेकर टीम इंडिया के लिए पहनी अब तक की अपनी सभी जर्सी दान में दे दी हैं. रियान ने इन जर्सी से कुत्तों के आराम करने के लिए तकिए और बैड बनाए जाएंगे. रियान ने अपनी सभी जर्सी एक NGO को दी हैं, जो इंजर्ड और रेस्क्यू किए गए कुत्तों की देखभाल करते हैं.

रियान पराग का क्रिकेटिंग करियर

रियान पराग भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं. रियान ने भारत के लिए अब तक 1 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. रियान ने इन 9 मैचों में 106 रन बनाए हैं. लेकिन रियान पराग को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में नहीं चुना गया है. भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन रियान पराग भारत के टी20 और वनडे स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जगह नहीं बना सके.

रियान पराग आईपीएल में 2019 से खेल रहे हैं. अब तक इस खिलाड़ी ने आईपीएल में खेले 84 मैचों की 72 पारियों में 26.10 की औसत से 1,566 रन बनाए हैं. इस बल्लेबाज ने आईपीएल के 18वें सीजन में 14 मैचों में 32.75 की औसत से 393 रन बनाए.

