भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला

IND vs PAK Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच अभी एशिया कप का फाइनल (IND vs PAK) मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही पाकिस्तान ने ड्रामा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का दरवाजा खटखटाया है. पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जिओ टीवी के मुताबिक, इस बार पीसीबी ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी से शिकायत की है.

PCB ने चली नई चाल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एशिया कप में केवल भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत ही कर रहा है. इस बार पीसीबी ने आईसीसी से भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की शिकायत की है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पीसीबी ने अर्शदीप पर भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान 'आपत्तिजनक इशारे' का आरोप लगाया है. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल से पहले PCB ने नया बवाल शुरू कर दिया है.

अर्शदीप सिंह के साथ क्या है पूरा मामला?

भारत और पाकिस्तान के बीच इस एशिया कप में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं और दोनों मुकाबलों में ही काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है. पीसीबी ने पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर निशाना साधा था, जब टीम इंडिया के कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था और लीग स्टेज में मिली भारत की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था. ये बात पीसीबी के गले से नीचे नहीं उतरी थी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब 21 सितंबर को सुपर-4 में भारत-पाकिस्तान के मैच में अर्शदीप सिंह को लेकर बवाल खड़ा किया है. पीसीबी का आरोप है कि अर्शदीप ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही कहा गया है कि अर्शदीप सिंह ने खेल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है.

30 फीसदी मैच फीस की सजा

भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच अब तक छिड़े विवाद में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया है और दोनों खिलाड़ियों पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें

टीम इंडिया जीती एशिया कप फिर भी नहीं दगा सकेंगे पटाखे, बनाए गए सख्त नियम; कई चीजों पर लगा बैन