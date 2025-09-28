हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला

भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला

PCB Filed Complaint Against Arshdeep Singh: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक बार आईसीसी के सामने गुहार लगाई है. पीसीबी ने एशिया कप फाइनल से पहले नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 28 Sep 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान के बीच अभी एशिया कप का फाइनल (IND vs PAK) मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही पाकिस्तान ने ड्रामा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का दरवाजा खटखटाया है. पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जिओ टीवी के मुताबिक, इस बार पीसीबी ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी से शिकायत की है.

PCB ने चली नई चाल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एशिया कप में केवल भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत ही कर रहा है. इस बार पीसीबी ने आईसीसी से भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की शिकायत की है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, पीसीबी ने अर्शदीप पर भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान 'आपत्तिजनक इशारे' का आरोप लगाया है. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल से पहले PCB ने नया बवाल शुरू कर दिया है.

अर्शदीप सिंह के साथ क्या है पूरा मामला?

भारत और पाकिस्तान के बीच इस एशिया कप में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं और दोनों मुकाबलों में ही काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है. पीसीबी ने पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर निशाना साधा था, जब टीम इंडिया के कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था और लीग स्टेज में मिली भारत की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था. ये बात पीसीबी के गले से नीचे नहीं उतरी थी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब 21 सितंबर को सुपर-4 में भारत-पाकिस्तान के मैच में अर्शदीप सिंह को लेकर बवाल खड़ा किया है. पीसीबी का आरोप है कि अर्शदीप ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही कहा गया है कि अर्शदीप सिंह ने खेल की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है.

30 फीसदी मैच फीस की सजा

भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच अब तक छिड़े विवाद में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया है और दोनों खिलाड़ियों पर 30 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें

टीम इंडिया जीती एशिया कप फिर भी नहीं दगा सकेंगे पटाखे, बनाए गए सख्त नियम; कई चीजों पर लगा बैन

Published at : 28 Sep 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
PCB Arshdeep Singh BCCI Asia Cup Final IND Vs PAK Final
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
जनरल नॉलेज
Biggest Ramlila Of UP: उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
उत्तर प्रदेश के इस जिले में होती है सबसे बड़ी रामलीला, करोड़ों की संख्या में देखने आते हैं लोग
हेल्थ
Hypertension Signs In Eyes: आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
आंखों में दिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण, गलती कर दी तो चली जाएगी आंखों की रोशनी
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Embed widget