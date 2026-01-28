हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गंभीर, सूर्यकुमार और अक्षर पटेल पहुंचे नरसिंह अवतार मंदिर, भक्ति की तस्वीरें हो रहीं वायरल

गंभीर, सूर्यकुमार और अक्षर पटेल पहुंचे नरसिंह अवतार मंदिर, भक्ति की तस्वीरें हो रहीं वायरल

Team India Visits Shri Varaha Lakshmi Narasimha Temple: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी20 मैच खेलने से पूर्व टीम इंडिया श्री वराहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के दर्शन करने पहुंची.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना है. टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. अब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का लक्ष्य कीवी टीम का सूपड़ा साफ करने का होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले यह यादगार जीत भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही होगी. इसी बीच चौथे टी20 मैच से पूर्व टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे.

हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और सपोर्ट स्टाफ के कई अन्य सदस्यों ने भी दर्शन किए. भारतीय खिलाड़ियों ने गले में शॉल लपेटी हुई थी और बैठकर भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना की. भारतीय टीम का दर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है. भारतीय खिलाड़ी अक्सर कोई मैच होने पर यहां दर्शन करने आते रहते हैं. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और फील्डिंग कोच टी दिलीप भी भगवान के चरणों में माथा टेकने पहुंचे थे.

आज होगा चौथा टी20 मैच

आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. इससे पूर्व तीसरे टी20 मैच गुवाहाटी में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने 155 रनों का लक्ष्य महज 10 ओवरों में चेज कर डाला था.

आपको बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कई मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं. इंदौर में आखिरी वनडे मैच से पूर्व भारतीय खियालड़ियों ने महाकाल के दर्शन किए थे, वहीं गुवाहाटी में खिलाड़ियों मां कामाख्या के दर्शन किए थे.

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले तीन ब्लॉकबस्टर मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और वेन्यू

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Ind Vs Nz 4th T20 GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
