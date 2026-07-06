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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के बाद ये 4 खिलाड़ी करेंगे टीम इंडिया के लिए डेब्यू, BCCI ने जिम्बाब्वे सीरीज में दिया मौका

वैभव सूर्यवंशी के बाद ये 4 खिलाड़ी करेंगे टीम इंडिया के लिए डेब्यू, BCCI ने जिम्बाब्वे सीरीज में दिया मौका

India T20 Squad For Zimbabwe Tour: BCCI ने 23 जुलाई से शुरू होने वाली जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 4 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में डेब्यू का मौका दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 11:09 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम अभी इंग्लैंड टूर पर है, जहां दोनों टीमों की पांच मैचों की टी20 सीरीज जारी है. इसके बाद टीम इंडिया को जिम्बाब्वे दौरे पर जाना है, जहां उसे तीन टी20 मैच खेलने हैं. सोमवार को BCCI ने जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है. स्क्वाड देख सब लोग चौंक उठे हैं, क्योंकि उसमें संजू सैमसन (Sanju Samson Dropped) का नाम दूर-दूर तक नहीं है. मगर इसी बीच बीसीसीआई ने चार खिलाड़ियों को टी20 डेब्यू का अवसर प्रदान किया है.

4 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू

दरअसल BCCI ने विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और हर्ष दुबे को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है. प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो वो भारत की एशियन गेम्स 2023 की टीम का हिस्सा था, लेकिन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. वहीं बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया है, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू भी कर सकते हैं.

दूसरी ओर तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और यश ठाकुर पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं. अशोक शर्मा IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेले, लेकिन उससे पहले वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने 10 मैचों में 22 विकेट चटकाए थे. दूसरी ओर यश ठाकुर आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेले, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मिलकर 16 मैचों में 37 विकेट चटकाए थे.

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jul 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
India Squad India Tour Of Zimbabwe IND Vs ZIM Vaibhav Sooryavanshi
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