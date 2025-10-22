हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह

शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह

Hong Kong Sixes 2025: अब्बास अफरीदी को हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Pakistan New Captain For Hong Kong Sixes 2025: पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का दौर लगातार बदलता रहता है और अब एक बार फिर कप्तानी में बदलाव देखने को मिल रहा है. हालांकि, ये बदलाव नेशनल टीम के लिए नहीं, बल्कि हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए हुआ है. इस छोटे फॉर्मेट के टूर्नामेंट के लिए युवा तेज गेंदबाज अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नवंबर 2025 में होने वाले इस तेज-तर्रार टूर्नामेंट के लिए अब्बास अफरीदी के कप्तानी में एक युवा टीम की घोषणा की है. ये टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी.

अब्बास अफरीदी को मिली कमान 

अब्बास अफरीदी, जो कि उमर गुल के भतीजे हैं, घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. अब्बास ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिससे चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर गया. इस टूर्नामेंट में अब्बास की कप्तानी को परखा जाएगा कि वे इस छोटे फॉर्मेट के टूर्नामेंट में कैसी कप्तानी करते हैं.

पाकिस्तान की स्क्वॉड में युवा जोश

हांगकांग सिक्सेस के लिए चुनी गई पाकिस्तान की टीम में अनुभव और युवा जोश का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य में पाकिस्तान के लिए अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम का लक्ष्य अपने रिकॉर्ड को और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम रही है.

पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस स्क्वॉड:

अब्बास अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे, माज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज

नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी:

दानिश अजीज और मोहम्मद कैफ 

क्या है हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट?

यह छह खिलाड़ियों का एक अनोखा और तेज-तर्रार टूर्नामेंट है, जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाना जाता है. इस टूर्नामेंट में हर टीम में छह खिलाड़ी होते हैं और हर गेंदबाज अधिकतम एक ओवर ही डाल सकता है. इस फॉर्मेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी का रोमांच देखने को मिलता है. पाकिस्तान की टीम भारत और कुवैत के साथ पूल सी में है. यह टूर्नामेंट 7 नवंबर से शुरू हो रहा है.

Published at : 22 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Shaheen Shah Afridi Pakistan Abbas Afridi CRICKET Hong Kong Sixes 2025
