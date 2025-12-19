हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
RCB-RR के बाद शाहरुख खान की KKR बिकने को तैयार, IPL 2026 ऑक्शन के बाद आई बड़ी खबर

IPL 2026 Auction: शाहरुख खान और जूही चावला-जय मेहता ने कोलकाता नाइट राइडर्स को करीब 298 करोड़ रुपये में खरीदा था. ये फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के पहले सीजन यानी 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्सा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Dec 2025 01:10 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16, दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में हुआ था. इस ऑक्शन के तीन दिन बाद, पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है. इस तरह आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ये तीसरी फ्रेंचाइजी है, जिसके बिकने की खबरें सामने आ रही है. सबसे पहले मौजूदा आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बिकने की खबर आई थी. फिर लीग की सबसे पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स में भी बिक्री की खबरें सामने आई थीं.

KKR में किसका हिस्सा बिकेगा? 

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान और जूही चावला-जय मेहता के मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स अगले साल यानी 2026 में बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की तुलना में कोलकाता में सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा बेचा जाएगा. आपको बता दें कि बेंगलुरु की ओनर डिएजियो ने कुछ समय पहले ही पुष्टि की थी कि वो फ्रेंचाइजी को बेचने की प्रक्रिया मार्च 2026 से पहले पूरा करना चाहते हैं. बेंगलुरु और राजस्थान के मामले में फ्रेंचाइजी का ओनरशिप पूरी तरह से बदलने की तैयारी है. हालांकि, इन दोनों फ्रेंचाइजियों से कोलकाता की कहानी अलग है. रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल सिर्फ मेहता ग्रुप ही अपना एक छोटा-सा हिस्सा बेचना चाहता है लेकिन इससे फ्रेंचाइजी के ओनरशिप कंट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

शाहरुख खान और मेहता ग्रुप की कितनी हिस्सेदारी?

आईपीएल की तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता हैं. इस फ्रेंचाइजी को नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत चलाया जाता है. इसमें शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की 55 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं जूही चावला-जय मेहता की मेहता ग्रुप का 45 फीसदी हिस्सा है.

IPL के पहले सीजन से है KKR 

इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स उन 8 ओरिजिनल फ्रेंचाइजी में से एक है, जिनके साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साल 2008 में IPL की शुरुआत की थी. तब शाहरुख की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और जूही चावला और उनके पति जय मेहता की मेहता ग्रुप ने 75 मिलियन डॉलर (तब करीब 298 करोड़ रुपये) में कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा था. ये फ्रेंचाइजी उस वक्त आईपीएल की आठ में से सातवीं सबसे महंगी टीम थी. टीम के प्रदर्शन की बात करें तो इसने 2012 में पहली बार IPL का खिताब जीता था. फिर 2014 में दोबारा और 10 साल बाद 2024 में तीसरी बार चैंपियन बनी थी.

Published at : 19 Dec 2025 01:10 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
