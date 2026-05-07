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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में फिर से 'वेपिंग' कांड, अब स्मोकिंग करते पकड़े गए युजवेंद्र चहल! वायरल वीडियो पर मचा बवाल

IPL में फिर से 'वेपिंग' कांड, अब स्मोकिंग करते पकड़े गए युजवेंद्र चहल! वायरल वीडियो पर मचा बवाल

Yuzvendra Chahal Vaping Video Viral: IPL 2026 में रियान पराग के बाद युजवेंद्र चहल को वेपिंग करते पकड़ा गया है. उनका उड़ती फ्लाइट में धूम्रपान का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 May 2026 04:02 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक गलत कारण से चर्चा में आ गए हैं. अभी कुछ दिन पहले रियान पराग वेपिंग के कारण आलोचनाओं में घिरे थे, जिसके बाद BCCI ने उन्हें सजा भी सुनाई थी. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पंजाब किंग्स के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को ई-सिगरेट पीते देखा गया.

दरअसल अर्शदीप सिंह वीलॉग बना रहे थे और पंजाब की टीम ने अहमदाबाद से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी. बताया जा रहा है कि इसी सफर के दौरान चहल को वेपिंग करते देखा गया. एक व्यक्ति ने अर्शदीप द्वारा शेयर किए गए वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और दावा किया कि चहल ई-सिगरेट पी रहे हैं.

इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान धूम्रपान सख्त रूप से वर्जित होता है और फ्लाइट के अंदर ई-सिगरेट ले जाने से आग लगने का खतरा बना राहत है. इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद चहल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि काफी लोगों ने चहल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. वायरल हो रहे वीडियो में शशांक सिंह, चहल के साथ वाली सीट पर बैठे हैं. 

ये दावे सिर्फ सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और एबीपी लाइव चहल द्वारा ई-सिगरेट पीने की पुष्टि नहीं करता है. मगर एक व्यक्ति ने दावा किया कि अर्शदीप सिंह के यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए वीलॉग की लंबाई पहले 16 मिनट 56 मिनट थी, लेकिन इसे बाद में एडिट किया गया जिसके बाद इसकी लंबाई 16 मिनट रह गई है.

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते देखा गया था. उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद BCCI ने एक्शन लेते हुए पराग पर मैच फीस जा 25 प्रतिशत जुर्माना ठोका था. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 May 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Vaping Yuzvendra Chahal PUNJAB KINGS
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