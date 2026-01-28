हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB के बाद बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स की टीम, IPL 2026 से पहले किसने लगाई 11,956 करोड़ की बोली

RCB के बाद बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स की टीम, IPL 2026 से पहले किसने लगाई 11,956 करोड़ की बोली

Rajasthan Royals Sale: राजस्थान रॉयल्स टीम को बहुत जल्द नया खरीदार मिल सकता है. राजस्थान रॉयल्स IPL 2008 यानी सबसे पहले सीजन की चैंपियन है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 10:59 PM (IST)
Rajasthan Royals Sale: राजस्थान रॉयल्स टीम को बहुत जल्द नया खरीदार मिल सकता है और वो IPL इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगी टीम बन सकती है. दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार RR फ्रैंचाइजी को खरीदने के लिए लगभग 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की बोली लगाई गई है. बोली लगाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स टीम में हिस्सेदारी रखने वाले कल सोमानी (Kal Somani) हैं.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट अनुसार कल सोमानी ने एक संघ का गठन किया है. इस संघ ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑफर दिया है, जो भारतीय मुद्रा में तकरीबन 11,956 करोड़ रुपये के बराबर है. बता दें कि यह बोली, आईपीएल के मीडिया राइट्स की बिक्री के मूल्य पर निर्भर है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023-2027 तक इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स 44,075 करोड़ रुपये में जियो हॉटस्टार को बेचे थे.

रिपोर्ट्स अनुसार टाइम्स इंटरनेट के चेयरमैन सत्यन गजवानी, ब्लैकस्टोन और कार्लिल ग्रुप भी राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदने के प्रति दिलचस्पी दिखा चुके हैं. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के अलावा RCB भी बिक्री के लिए उपलब्ध है और बहुत जल्द उसके नए मालिक की घोषणा हो सकती है. डियाजियो को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2 बिलियन डॉलर में बेचे जाने की उम्मीद है.

राजस्थान रॉयल्स टीम में अभी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मनोज बडाले के पास है, जिनके पास RR फ्रैंचाइजी के 65 प्रतिशत शेयर हैं. मनोज बडाले रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के मालिक हैं. लाचलान मर्डोक के पास 13 प्रतिशत और रेड बर्ड कैपिटल के पास 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के सबसे पहले सीजन यानी 2008 में चैंपियन बनी थी. उसके बाद RR की टीम केवल 2022 सीजन के फाइनल में पहुंची थी, जब खिताबी भिड़ंत में उसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से हरा दिया था.

IPL 2026 में किस टीम से खेलेंगे टिम सीफर्ट? बुमराह को भी आसानी से लगा रहे छक्के, इतने करोड़ की लगी थी बोली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Jan 2026 10:59 PM (IST)
Rajasthan Royals RR INDIAN PREMIER LEAGUE
