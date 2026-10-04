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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

10 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

IND vs PAK Matches in 2027 ODI World Cup: 2027 वर्ल्ड कप में 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. अगर दोनों फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर तीन बार भी भिड़ सकते हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Oct 2026 08:10 PM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका है. आईसीसी ने टूर्नामेंट के फुल शेड्यूल का एलान कर दिया है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर करेंगे. इस बार टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 57 मैच खेले जाएंगे, लेकिन फैंस को भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार रहेगा. 

क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप में एक बार नहीं बल्कि दो बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. वहीं अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो फिर तीन बार भी दोनों का मुकाबला देखना को मिलेगा. सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शुरुआती चरण में मुकाबला होगा. फिर दोनों टीमें सुपर-7 स्टेज में भिड़ेंगी. 

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10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 

2027 वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर 2027 से होगा, वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा. इस मेगा इवेंट में सबसे पहले 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी.  

7 नवंबर को फिर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 

अगर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और भारत सुपर-7 में प्रवेश करते हैं तो फिर 7 नवंबर को केपटाउन में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने को मिलेगा. पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी टीम इंडिया टूर्नामेंट में दो बार भिड़ेगी. 

भारत के ग्रुप स्टेज के सभी मैच

10 अक्टूबर 2027 को भारत और पाकिस्तान का मैच जोहान्सबर्ग में होगा. 
14 अक्टूबर 2027 को भारत औरअफगानिस्तान का मैच त्श्वाने में होगा. 
17 अक्टूबर 2027 को भारत और क्वालीफायर का मैच ब्लूमफोंटेन में होगा.
24 अक्टूबर 2027 को जिम्बाब्वे और भारत का मैच विक्टोरिया फॉल्स में होगा. 

टीम इंडिया का सुपर-7 में संभावित शेड्यूल 

28 अक्टूबर 2027 को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच विक्टोरिया फाल्स में होगा. 
31 अक्टूबर 2027 को भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच जोहान्सबर्ग में होगा. 
4 नवंबर 2027 को भारत और न्यूजीलैंड का मैच पार्ल में होगा. 
7 नवंबर 2027 को भारत और पाकिस्तान का मैच केपटाइन में होगा 
11 नवंबर 2027 को भारत का मैच इंग्लैंड से गक्बेरहा में होगा 
14 नवंबर 2027 को भारत और श्रीलंका का मैच डरबन में होगा

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan ODI World Cup IND VS PAK 2027 ODI World Cup ICC ODI World Cup 2027
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