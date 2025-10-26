हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास? रोहित शर्मा ने आखिरी बार कहा 'अलविदा', सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई सनसनी

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद संन्यास? रोहित शर्मा ने आखिरी बार कहा 'अलविदा', सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई सनसनी

Rohit Sharma Goodbye: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के समापन के बाद रोहित शर्मा ने सिडनी को अलविदा कह दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Oct 2025 05:53 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के समापन के बाद रोहित शर्मा ने सिडनी को अलविदा कह दिया है. सिडनी में रोहित ने 121 रनों की नाबाद पारी खेल भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 168 रनों की यादगार पार्टनरशिप भी की. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की तस्वीर साझा की है, जहां उन्होंने भारत लौटने से पहले कहा कि वो आखिरी बार सिडनी से अलविदा ले रहे हैं.

उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में सिडनी एयरपोर्ट से तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में उन्होंने बैग लटकाया हुआ है, लेकिन उनके कैप्शन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक आखिरी बार, सिडनी को अलविदा." इस कैप्शन ने एक बार फिर उनकी रिटायरमेंट की संभावनाओं को तूल दिया है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. पर्थ में वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, उसके बाद एडिलेड की बारी आई तो उन्होंने 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं जब सिडनी पहुंचे तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. उनके बल्ले से नाबाद 121 रन निकले. उन्होंने पूरी सीरीज में 202 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 33 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 56.67 के बेहतरीन औसत से 1530 रन बनाए. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 9 शतक लगाए.

रोहित ने सिडनी में भारतीय टीम की जीत के बाद कहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत पसंद रहा है. उन्होंने यह भी माना कि वो शायद बतौर क्रिकेटर इसके बाद शायद ही कभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे.

कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Sydney Rohit Sharma News Rohit SHarma
