भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के समापन के बाद रोहित शर्मा ने सिडनी को अलविदा कह दिया है. सिडनी में रोहित ने 121 रनों की नाबाद पारी खेल भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 168 रनों की यादगार पार्टनरशिप भी की. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की तस्वीर साझा की है, जहां उन्होंने भारत लौटने से पहले कहा कि वो आखिरी बार सिडनी से अलविदा ले रहे हैं.

उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में सिडनी एयरपोर्ट से तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में उन्होंने बैग लटकाया हुआ है, लेकिन उनके कैप्शन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक आखिरी बार, सिडनी को अलविदा." इस कैप्शन ने एक बार फिर उनकी रिटायरमेंट की संभावनाओं को तूल दिया है.

One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm — Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. पर्थ में वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, उसके बाद एडिलेड की बारी आई तो उन्होंने 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं जब सिडनी पहुंचे तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. उनके बल्ले से नाबाद 121 रन निकले. उन्होंने पूरी सीरीज में 202 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 33 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 56.67 के बेहतरीन औसत से 1530 रन बनाए. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 9 शतक लगाए.

रोहित ने सिडनी में भारतीय टीम की जीत के बाद कहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत पसंद रहा है. उन्होंने यह भी माना कि वो शायद बतौर क्रिकेटर इसके बाद शायद ही कभी ऑस्ट्रेलिया आएंगे.

