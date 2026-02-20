हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFact Check: सानिया मिर्जा से तलाक के बाद बौखलाए शोएब मलिक, चौथी शादी के लिए तैयार? इस हसीना संग जुड़ा नाम

Shoaib Malik 4th Marriage Fact Check: शोएब मलिक की चौथी शादी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. तो आइए जानते हैं कि उनकी चौथी शादी की असल हकीकत क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 11:58 PM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शोएब मलिक (Shoaib Malik) अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. मलिक ने 2024 की शुरुआत में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से तीसरी शादी की थी. अब चौथी शादी के लिए उनका नाम एक और हसीना से जुड़ने लगा है. तो आइए जानते हैं कि मलिक की चौथी शादी की पूरी हकीकत क्या है. 

दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि मलिक चौथी शादी के लिए तैयार दिख रहे हैं. अब उनका नाम पाकिस्तान की एक्ट्रेस लाइबा खान के साथ जोड़ा जा रहा है. 

चौथी शादी को लेकर असल हकीकत

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मलिक की चौथी शादी की खबर पूरी तरह से फेक है. जिस एक्ट्रेस लाइबा खान से मलिक का नाम जुड़ रहा है. उन्होंने फरवरी की शुरुआत में अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. इस तरह यह खबर पूरी तरह से झूठ निकलती है. 

 
 
 
 
 
A post shared by Laiba Khan (@laibaakhanofficial)

अब तक शोएब मलिक की तीन शादियां

बात करें मलिक की तीन शादियों की, तो उनकी पहली शादी 2002 में आयशा सिद्दिकी नाम की महिला से हुई थी. फिर 2010 में मलिक ने भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की. फिर 2024 में खबर आई की मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार को तलाक देकर पाक एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली. इस तरह मलिक ने अब तक तीन शादी की हैं.

शोएब मलिक का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

गौरतलब है कि शोएब मलिक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 35 टेस्ट, 287 वनडे और 124 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट में मलिक ने 1898 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए 32 विकेट चटकाए. इसके अलावा वनडे में उन्होंने 7534 रन स्कोर किए और 158 विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी टी20 इंटरनेशनल में मलिक ने 2435 रन बनाए और 28 विकेट लिए. 

मलिक पाकिस्तान के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने एक सीजन आईपीएल भी खेला है. 2007/08 के पहले सीजन में मलिक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे.

Published at : 20 Feb 2026 11:58 PM (IST)
Sania Mirza Shoaib Malik Pakistan Laiba Khan
