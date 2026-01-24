शनिवार, 24 दिसंबर को ICC ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की पुष्टि की. बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड खेलेगा. अभी क्रिकेट जगत इस बहुत बड़े फैसले से उबर भी नहीं पाया होगा, तभी खबर आई है कि पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी (PCB Chairman Mohsin Naqvi) बस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा हरी झंडी मिलने के इंतजार में हैं.

एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है या नहीं. उन्होंने यह तक कह दिया है कि ICC को एक और रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मोहसिन नकवी कहते दिख रहे हैं कि ICC ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है और वो पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़े हैं. वायरल हो रहे वीडियो में कही गई बातों की एबीपी लाइव पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि ICC चेयरमैन जय शाह दुबई स्थित आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाली टीमों पर फैसला लिया गया. बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो सुरक्षा कारणों से भारत में अपने वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा.

ICC की हालिया बोर्ड मीटिंग में वोटिंग की गई थी, जहां 16 में से 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत की मेजबानी के पक्ष में फैसला सुनाया था. वहीं केवल पाकिस्तान ही अकेला था, जिसने वेन्यू चेंज मामले में बांग्लादेश को अपना वोट दिया था. यह विवाद अब सुलझ चुका है, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ले ली है.

