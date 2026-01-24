हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? PCB चीफ मोहसिन नकवी ने कहा- ICC तैयार रहे...

बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? PCB चीफ मोहसिन नकवी ने कहा- ICC तैयार रहे...

Pakistan in T20 World Cup 2026: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है. अब खबर है कि पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार, 24 दिसंबर को ICC ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की पुष्टि की. बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड खेलेगा. अभी क्रिकेट जगत इस बहुत बड़े फैसले से उबर भी नहीं पाया होगा, तभी खबर आई है कि पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी (PCB Chairman Mohsin Naqvi) बस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा हरी झंडी मिलने के इंतजार में हैं.

एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है या नहीं. उन्होंने यह तक कह दिया है कि ICC को एक और रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मोहसिन नकवी कहते दिख रहे हैं कि ICC ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है और वो पूरी तरह बांग्लादेश के साथ खड़े हैं. वायरल हो रहे वीडियो  में कही गई बातों की एबीपी लाइव पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि ICC चेयरमैन जय शाह दुबई स्थित आईसीसी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाली टीमों पर फैसला लिया गया. बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो सुरक्षा कारणों से भारत में अपने वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा. 

ICC की हालिया बोर्ड मीटिंग में वोटिंग की गई थी, जहां 16 में से 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत की मेजबानी के पक्ष में फैसला सुनाया था. वहीं केवल पाकिस्तान ही अकेला था, जिसने वेन्यू चेंज मामले में बांग्लादेश को अपना वोट दिया था. यह विवाद अब सुलझ चुका है, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ले ली है.

टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Jan 2026 07:02 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
