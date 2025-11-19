हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
46 साल बाद न्यूजीलैंड का खिलाड़ी बना नंबर-1 बल्लेबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में ऐतिहासिक फेरबदल

46 साल बाद न्यूजीलैंड का खिलाड़ी बना नंबर-1 बल्लेबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में ऐतिहासिक फेरबदल

Daryl Mitchell World Number One ODI Batsman in ICC Rankings: इससे पहले 1979 में आखिरी बार न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 19 Nov 2025 05:16 PM (IST)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार दोपहर वनडे और टेस्ट के लिए खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में ऐतिहासिक फेरबदल हुआ है. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल अब वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. यह ऐतिहासिक इसलिए है, क्योंकि 46 साल बाद न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज नंबर-1 बना है. इससे पहले भारत के रोहित शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज थे, लेकिन मिचेल ने हिटमैन से ताज छीन लिया है. हालांकि, टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर-1 बने हुए हैं. 

46 साल बाद वनडे में न्यूजीलैंड का बल्लेबाज बना नंबर-1

डेरिल मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को पहले वनडे मैच में 119 रन बनाए थे. हालांकि, कमर की चोट की वजह से वह सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. डेरिल मिचेल 1979 में ग्लेन टर्नर के बाद पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 

पाकिस्तान के बाबर आजम रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ 102 रनों की पारी खेलकर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं मोहम्मद रिजवान और फखर जमान सीरीज में दो-दो अर्धशतक लगाने के बाद क्रमशः 22वें और 26वें स्थान पर हैं. 

गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर-1

अफगानिस्तान के राशिद खान वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 पर हैं. वनडे गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद 11 पायदान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं. अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 5 स्थान की छलांग लगाई है. वह 23वें स्थान पर हैं. उनके अलावा वेस्टइंडीज के जायडेन सील्स तीन स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रोस्टन चेज को 12 स्थान का फायदा मिला है. वह फिलहाल 46वें स्थान पर हैं. 

टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नंबर-1

टेस्ट रैंकिंग को देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 6 विकेट हासिल करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. वहीं कुलदीप यादव दो स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रवींद्र जडेजा चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. ईडन गार्डन्स में 8 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर 20 स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

Published at : 19 Nov 2025 05:16 PM (IST)
ICC Rankings ICC ODI Rankings Daryl Mitchell Rohit SHarma
