हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG Semi Final: सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 311 का लक्ष्य, फैसल और उजैरुल्लाह ने जड़े शतक

IND vs AFG Semi Final: सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 311 का लक्ष्य, फैसल और उजैरुल्लाह ने जड़े शतक

India U19 vs Afghanistan U19, 2nd Semi-Final: फाइनल में पहुंचने के लिए युवा टीम इंडिया को अब 311 रन बनाने होंगे. अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी इतने रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 04 Feb 2026 04:58 PM (IST)
2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने 310 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है. अब टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए इतिहास रचना होगा. दरअसल, अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी इतने रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. अगर आयुष म्हात्रे की टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचना है तो उसे इतिहास रचना होगा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए फैसल शिनोजादा ने 110 और उजैरुल्लाह नियाजई ने नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेली.

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई. 13वें ओवर में 53 के स्कोर पर अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरा. खालिद अहमदजई 39 गेंद में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद उनके साथी उस्मान सादत 39 के स्कोर पर आउट हुए. उन्होंने 70 गेंद की अपनी पारी में 3 चौके जड़े.

117 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद तीसरे विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी हुई. फैसल शिनोजादा ने इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा शतक लगाया. उन्होंने 93 गेंद में 15 चौकों की मदद से 110 रनों की पारी खेली. वहीं उजैरुल्लाह नियाजई ने 86 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए. उन्होंने 12 चौके और दो छक्के जड़े.

435 रनों के साथ अब फैसल शिनोजादा 2026 अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अंत में अब्दुल अजीज तीन गेंद में एक चौके के साथ सात रनों पर नाबाद लौटे. वहीं अजीजुल्लाह मियाखिल ने 9 गेंद में एक चौके की मदद से 12 रन बनाए.

भारत के लिए गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन ने 10 ओवर में 64 रन देकर दो विकेट चटकाए. इसके अलावा कनिष्क चौहान ने 9 ओवर में 55 रन देकर दो अफगानी बल्लेबाजों को आउट किया.

आएस अम्ब्रीश ने 9 ओवर में 65 रन दिए. हेनिल पटेल भी विकेट का खाता नहीं खोल सके. उन्होंने 10 ओवर में 56 रन दिए. खिलन पटेल सबसे किफायती गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 49 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके.

 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 04 Feb 2026 04:48 PM (IST)
IND VS AFG Ayush Mhatre Vaibhav Suryavanshi India U19 Vs Afghanistan U19 Faisal Shinozada Uzairullah Niazai
