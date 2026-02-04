2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ने 310 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है. अब टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए इतिहास रचना होगा. दरअसल, अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी इतने रनों का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. अगर आयुष म्हात्रे की टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचना है तो उसे इतिहास रचना होगा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए फैसल शिनोजादा ने 110 और उजैरुल्लाह नियाजई ने नाबाद 101 रनों की शतकीय पारी खेली.

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई. 13वें ओवर में 53 के स्कोर पर अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरा. खालिद अहमदजई 39 गेंद में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद उनके साथी उस्मान सादत 39 के स्कोर पर आउट हुए. उन्होंने 70 गेंद की अपनी पारी में 3 चौके जड़े.

117 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद तीसरे विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी हुई. फैसल शिनोजादा ने इस वर्ल्ड कप का अपना दूसरा शतक लगाया. उन्होंने 93 गेंद में 15 चौकों की मदद से 110 रनों की पारी खेली. वहीं उजैरुल्लाह नियाजई ने 86 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए. उन्होंने 12 चौके और दो छक्के जड़े.

435 रनों के साथ अब फैसल शिनोजादा 2026 अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अंत में अब्दुल अजीज तीन गेंद में एक चौके के साथ सात रनों पर नाबाद लौटे. वहीं अजीजुल्लाह मियाखिल ने 9 गेंद में एक चौके की मदद से 12 रन बनाए.

भारत के लिए गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन ने 10 ओवर में 64 रन देकर दो विकेट चटकाए. इसके अलावा कनिष्क चौहान ने 9 ओवर में 55 रन देकर दो अफगानी बल्लेबाजों को आउट किया.

आएस अम्ब्रीश ने 9 ओवर में 65 रन दिए. हेनिल पटेल भी विकेट का खाता नहीं खोल सके. उन्होंने 10 ओवर में 56 रन दिए. खिलन पटेल सबसे किफायती गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 49 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके.