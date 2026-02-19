अफगानिस्तान ने बड़ी जीत के साथ लिया टी20 वर्ल्ड कप से अलविदा, कनाडा को 82 रन से हराया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अफगानिस्तान ने बड़ी जीत के साथ लिया टी20 वर्ल्ड कप से अलविदा, जादरान की सेंचुरी, नबी भी चमके, कनाडा को 82 रन से हराया

अफगानिस्तान ने बड़ी जीत के साथ लिया टी20 वर्ल्ड कप से अलविदा, जादरान की सेंचुरी, नबी भी चमके, कनाडा को 82 रन से हराया

AFG vs Canada T20 World Cup: अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों से हरा दिया है. इब्राहिम जादरान के 95 रनों के बाद मोहम्मद नबी ने अपनी फिरकी का जाल बुना.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

Afghanistan vs Canada T20 Highlights: अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों से हरा दिया है. चूंकि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुकी है, ऐसे में कनाडा पर बड़ी जीत के साथ अफगान टीम ने टूर्नामेंट से अलविदा लिया. चेन्नई के चेपॉक मैदान में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे, जवाब में कनाडा की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 118 रन ही बना सकी.

अफगान टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो इब्राहिम जादरान ने बल्ले से खूब गदर मचाया. उन्होंने 56 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. सेदिकुल्लाह अटल ने भी 44 रनों का योगदान देकर अफगानिस्तान को 200 रनों तक पहुंचने में मदद की.

201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कनाडा की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसके बाद अफगान टीम के गेंदबाज हावी होते चले गए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team T20 World Cup 2026 Afghanistan Vs Canada AFG Vs Canada
और पढ़ें
क्रिकेट
