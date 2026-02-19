अफगानिस्तान ने बड़ी जीत के साथ लिया टी20 वर्ल्ड कप से अलविदा, कनाडा को 82 रन से हराया

Afghanistan vs Canada T20 Highlights: अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों से हरा दिया है. चूंकि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुकी है, ऐसे में कनाडा पर बड़ी जीत के साथ अफगान टीम ने टूर्नामेंट से अलविदा लिया. चेन्नई के चेपॉक मैदान में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे, जवाब में कनाडा की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 118 रन ही बना सकी.

अफगान टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो इब्राहिम जादरान ने बल्ले से खूब गदर मचाया. उन्होंने 56 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. सेदिकुल्लाह अटल ने भी 44 रनों का योगदान देकर अफगानिस्तान को 200 रनों तक पहुंचने में मदद की.

201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कनाडा की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसके बाद अफगान टीम के गेंदबाज हावी होते चले गए.