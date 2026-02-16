हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद

Afghanistan vs UAE Highlights: अफगानिस्तान ने यूएई को हरा दिया, लेकिन अफगान टीम को सुपर-8 में पहुंचने के लिए एक बड़े उलटफेर पर निर्भर रहना पड़ेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Feb 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

Afghanistan Qualification Scenario For Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां लीग मैच अफगानिस्तान और यूएई के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. मैच में राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेट से धूल चटाई. हालांकि इस मैच के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. अफगान टीम को अगले चरण में कदम रखने के लिए एक बड़े उलटफेर की उम्मीद करनी होगी. 

बता दें कि अफगानिस्तान टीम ग्रुप-डी में मौजूद है. यह टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की पहली जीत रही. अब राशिद की सेना को सुपर-8 की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए कल यानी 17 फरवरी, मंगलवार को न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच होने वाले मुकाबले के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ेगा. 

अफगानिस्तान को बड़े उलटफेर की उम्मीद 

अगर कनाडा की टीम बड़ा उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को हरा देती है, तो अफगानिस्तान के पास टूर्नामेंट के अगले चरण में पहुंचने की उम्मीद रहेगी. वहीं अगर न्यूजीलैंड मैच जीत लेता है, तो वे अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे. फिलहाल ग्रुप-डी से दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. 

न्यूजीलैंड ने 3 में से 2 मैच जीत चुका है. अगर कीवी टीम कनाडा के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है, तो यह उनकी तीसरी जीत होगी. इसके साथ न्यूजीलैंड ग्रुप में तीसरी जीत हासिल करने वाली दूसरी टीम बनकर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लेगी. न्यूजीलैंड के अलावा (पहले क्वालीफाई कर चुकी अफ्रीका को छोड़कर) ग्रुप में बाकी किसी भी टीम के पास 3 जीत हासिल करने का मौका नहीं है.

ग्रुप-डी का पॉइंट्स टेबल 

पोजीशन टीम मैच जीत  हार कोई नतीजा नहीं पॉइंट्स नेट रन रेट
1 दक्षिण अफ्रीका (Q) 3 3 0 0 6 +1.477
2 न्यूजीलैंड 3 2 1 0 4 +0.701
3 अफगानिस्तान 3 1 2 0 2 -0.215
4 यूएई 3 1 2 0 2 -0.797
5 कनाडा 2 0 2 0 0 -1.526

अफगानिस्तान बनाम यूएई मैच का हाल 

बात करें मुकाबले की, तो बैटिंग के लिए उतरी अफगानिस्तान की टीम 19.2 ओवर में 162 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 53 रन स्कोर किए. फिर रन चेज के लिए उतरी यूएई की टीम 20 ओवर में 160/2 रन तक ही पहुंच सकी. टीम के लिए शोएब खान ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 68 रन स्कोर किए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत की लाइन पार नहीं करवा सकी. 

Published at : 16 Feb 2026 04:28 PM (IST)
