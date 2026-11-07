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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया

अफगानिस्तान का बड़ा कमाल, 47 ओवर पहले जीता मैच; मलेशिया को 10 विकेट से हराया

अफगानिस्तान ने 47 ओवर पहले लक्ष्य हासिल करते हुए मलेशिया को 10 विकेट से हराया. यह वाकई दिलचस्प मैच रहा. मलेशिया की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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अफगानिस्तान ने 2026 अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ 47 ओवर पहले 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली. मैच का स्कोरकार्ड सबको हैरान कर रहा है. शनिवार (07 नवंबर) को टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला अफगानिस्तान और मलेशिया के बीच अल अमेरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर खेला गया. पहले बैटिंग करने के बाद मलेशिया 22.3 ओवर में सिर्फ 42 रन पर ऑलआउट हो गई. चेज में अफगानिस्तान ने 3 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 10 विकेट से जीत अपने नाम कर ली. इस तरह अफगानिस्तान ने 47 ओवर पहले ही मैच जीत लिया. 

मलेशिया की तरफ से बहुत ही खराब बैटिंग देखने को मिली. एन सथनाकुमारन ने 20 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा बाकी 10 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. पांच बल्लेबाजों का तो खाता ही नहीं खुला यानी वह जीरो पर ही रहे. इस पारी में अफगानिस्तान के लिए नूर अली नियाजी ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए. बाकी आमिर हमजा को 2 और बिलाल सलीमनखिल को 1 सफलता मिली. नियाजी ने 9.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 07 रन खर्चे. उन्होंने 5 मेडन ओवर फेंके. 

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अफगानिस्तान ने 3 ओवर में जीता मैच 

चेज के लिए उतरी अफगानिस्तान ने 3 ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 47 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. टीम के लिए ओपनर फरीदुल्लाह एहसास ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26* रन की पारी खेली. उनके साथी आबिदुल्लाह नादरजन ने 7 गेंद में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 15* रन बनाए. इस तरह अफगानिस्तान ने 47 ओवर पहले 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. 

टेबल में टॉप पर अफगानिस्तान 

यह टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की लगातार दूसरी जीत रही. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में 113 रन से जीत दर्ज की थी. अब मलेशिया को 10 विकेट से हरा दिया. दो जीत के साथ टीम ग्रुप-बी के प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद है. टीम के पास 4 प्वाइंट्स और +3.645 का नेट रनरेट मौजूद है. श्रीलंका 2 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका ने भी 2 मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें एक में हार का सामना करना पड़ा और एक जीता है. मलेशिया के खिलाफ पहले मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की. बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मैच 45 रन से गंवाया. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2027 से पहले हार्दिक-अर्शदीप की ट्रेड डील कंफर्म, BCCI लगाएगा मुहर

Published at : 07 Nov 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
U19 Asia Cup 2026 Afghanistan Vs Malaysia
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