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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये क्रिकेटर, ICU में भर्ती; शाहिद अफरीदी ने की सलामती की दुआ

जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा ये क्रिकेटर, ICU में भर्ती; शाहिद अफरीदी ने की सलामती की दुआ

Shapoor Zadran Health: 80 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अफगानिस्तान का प्रतिनिधत्व कर चुके शपूर जादरान अभी ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है.

By : शिवम | Updated at : 18 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज शपूर जादरान को गंभीर बिमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है. वह अभी ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है. पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल ने हॉस्पिटल की कुछ फोटो शेयर की और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की. शाहिद अफरीदी ने बताया कि उन्होंने जादरान के भाई से बात की और उनकी हालत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है.

38 साल के शपूर जादरान को एक गंभीर बिमारी है, जिसके बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया. वह अभी डॉक्टर्स की निगरानी में है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जादरान की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसे देखकर सभी चिंतित हो रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

शाहिद अफरीदी ने जताई चिंता

उमर अकमल ने 'एक्स' पर शपूर जादरान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "जादरान भाई मेरे दोस्त जैसे हैं. उनके जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं, अमीन." शाहिद अफरीदी ने भी जादरान के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करते हुए बताया कि उन्होंने फोन पर उनके भाई से बात की.

शाहिद अफरीदी ने लिखा, "आज शपूर जादरान के भाई से फोन पर बात हुई, उनकी हालत के बारे में सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ. आप हमेशा मैदान पर एक फाइटर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप इस मुश्किल से भी लड़कर जीतेंगे. मैं आपके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा हूं."

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रिपोर्ट्स के अनुसार जादरान के वाइट ब्लड सेल बहुत कम हो गए, जो एक खतरनाक स्थिति है. यही कारण है कि ये इलाज का ये समय उनके लिए अहम माना जा रहा है.

शपूर जादरान का क्रिकेट करियर

जादरान एक तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने अपने करियर में कई दिग्गजों को आउट किया. वह दुनिया की हर बड़ी टीम के खिलाफ खेले. 2009 से 2019 के बीच उन्होंने 44 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. वनडे में उनके नाम 43 और टी20 में 37 विकेट हैं. इसके आलावा शपूर जादरान ने 83 टी20 मैचों में 90 विकेट चटकाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team Cricketer Umar Akmal ICU SHAHID AFRIDI Shapoor Zadran
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