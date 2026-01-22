Rashid Khan Border-2 Reel: अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी 'बॉर्डर-2' के सोशल मीडिया ट्रेंड में छलांग लगा दी है. इन दिनों लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की रील बना रहे हैं कि अगर उनकी वीडियो (रील) पर अहान शेट्टी ने कमेंट किया तो वह बॉर्डर-2 फिल्म देखने थिएटर में जाएंगे. मजे की बात यह है कि लोगों की रील्स पर अहान शेट्टी जमकर कमेंट कर रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 23 जनवरी, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

अहान शेट्टी के अलावा उनके पिता सुनील शेट्टी का कमेंट भी लोगों की रील पर दिखाई दे रहा है. वहीं बात करें राशिद खान की, तो उनकी वीडियो पर अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी ने तो कमेंट किया, लेकिन इसके अलावा उनकी रील पर एक और शख्स का कमेंट आया, जिसने सभी का ध्यान खींचा.

बॉर्डर-2 जरूर देखने जाऊंगा

गौर करने वाली बात यह है कि राशिद ने इस ट्रेंड को कुछ अलग अंदाज में फॉलो किया. जहां एक तरफ लोग अपनी वीडियो में लिख रहे हैं कि अगर अहान शेट्टी ने इस रील पर कमेंट किया तो वह फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन राशिद ने पहले ही साफ कर दिया कि वह फिल्म देखने तो जरूर जाएंगे.

वीडियो के कैप्शन में राशिद ने लिखा, "बॉर्डर-2 तो मैं जरूर देखने जाऊंगा. लेकिन देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं यह पोस्ट करता हूं." इसके साथ राशिद ने कैप्शन में सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी, वरुण धवन और सनी देओल को टैग किया.

View this post on Instagram A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

वरुण धवन ने भी किया कमेंट

वैसे इस ट्रेंड में ज्यादातर अहान शेट्टी ही लोगों की रील्स पर कमेंट कर रहे हैं. अहान के अलावा उनके पिता सुनील शेट्टी भी कमेंट के जरिए अपनी दस्तक दे रहे हैं. लेकिन, राशिद खान की वीडियो में वरुण धवन का भी कमेंट देखने को मिला. हालांकि सनी देओल का कमेंट अफगानी क्रिकेटर की वीडियो पर नहीं आया. राशिद ने सनी देओल को भी टैग किया था.