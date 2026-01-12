हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुस्तफिजुर रहमान पर पूछा गया सवाल तो भड़का अफगानिस्तान का दिग्गज क्रिकेटर, रिएक्शन वायरल; क्या आपने देखा वीडियो

मुस्तफिजुर रहमान पर पूछा गया सवाल तो भड़का अफगानिस्तान का दिग्गज क्रिकेटर, रिएक्शन वायरल; क्या आपने देखा वीडियो

Mustafizur Rahman IPL Row: अफगानिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने एक बांग्लादेशी रिपोर्टर को तब चुप करा दिया, तब उसने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने को लेकर सवाल पूछा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दिनों मुस्तफिजुर रहमान का IPL से रिलीज होने का विषय चर्चा में रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर KKR ने रहमान को रिलीज कर दिया था. इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) इस कदर बौखलाया है कि उसने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर करवाने की मांग की थी. मुस्तफिजुर के विषय पर हाल ही में अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी से सवाल पूछा गया, जिससे अफगान टीम के पूर्व कप्तान बुरी तरह भड़के हुए नजर आए.

मोहम्मद नबी इन दिनों बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नोआखाली एक्स्प्रेस टीम के लिए खेल रहे हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बांग्लादेशी रिपोर्टर ने नबी से मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर सवाल पूछा. इस पर भड़कते हुए मोहम्मद नबी ने कहा कि इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है.

मोहम्मद नबी को आया गुस्सा

मोहम्मद नबी ने रिपोर्टर पर भड़कते हुए कहा, "इसका मुझसे क्या लेना देना भाई. मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में क्या काम है मेरा?"

अफगानिस्तान टीम के पूर्व कप्तान मोहममाद नबी ने आगे कहा कि मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जिस तरह का सवाल उनसे पूछा गया, वह किसी भी तरीके से उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था.

IPL इतिहास में लगी थी सबसे बड़ी बोली

भारत और बांग्लादेश के बढ़ते तनाव के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा. KKR ने मिनी ऑक्शन में उन्हें 9.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. यह IPL इतिहास में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली रही. दरअसल ऑक्शन से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं सामने आने लगी थीं, इसके बावजूद जब KKR ने मुस्तफिजुर पर इतनी बड़ी बोली लगाई, तो इस फ्रैंचाइजी की जमकर आलोचना हुई थी.

यह भी पढ़ें:

इससे बुरा और क्या होगा..., BBL में टुक-टुक कर रहे थे पाकिस्तान के रिजवान, कप्तान ने कर दिया रिटायर्ड आउट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Mohammad Nabi Mustafizur Rahman IPL KKR IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: जब पास आए मतदान,तब याद आएं श्रीराम? Live Debate में सपा प्रवक्ता की बोलती बंद!
JF 17 IN DEMAND? Bangladesh, Pakistan का 'दोस्ताना' बढ़ा! India के लिए खतरे की घंटी? | ABPLIVE
Chitra Tripathi : अखिलेश का एलान..'समाजवादी' हैं श्रीराम! | Virendra Singh | Mahadangal
Varanasi Bulldozer Action: Sambhal टू Kashi..UP में बुलडोजर की झांकी | BJP | Breaking | ABP News
AMU Temple Row: कथावाचक देवकीनंदन का बयान..छिड़ा घमासान | UP | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
शिखर धवन ने सोफी शाइन से कर ली सगाई, जानें कौन हैं उनकी होने वाली दुल्हन और कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?
विश्व
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला शामिल होने का न्योता
क्या है पैक्स सिलिका, जिसका अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया जिक्र? भारत को मिला न्योता
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया- वीडियो वायरल
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया
हेल्थ
Egg: अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget