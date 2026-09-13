IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन 2 भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मान रहा अफगानिस्तान, कप्तान ने किया खुलासा

इन 2 भारतीयों को सबसे बड़ा खतरा मान रहा अफगानिस्तान, कप्तान ने किया खुलासा

भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले अफगान टीम ने 2 भारतीय खिलाड़ियों के लिए खास तैयारी की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और अफगानिस्तान की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है. पहला टी20 मैच 13 सितंबर यानी आज अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. उससे पहले अफगान टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान का कहना है कि उनका फोकस विशेष रूप से 2 भारतीय खिलाड़ियों पर रहेगा, जिनमें से 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी एक हैं.

पहला टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. एक तरफ वैभव सूर्यवंशी मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिर दर्द बने होंगे, क्योंकि टीम में 3 ओपनिंग के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन असल में 2 ही खेल सकते हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी भी भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है.

बुमराह और वैभव सबसे बड़ा खतरा

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने कहा, "जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं और मेरे फेवरेट बॉलर भी हैं. एक टीम के रूप में हम उनके सामने चीजों को जटिल नहीं करना चाहेंगे, उनके लिए हमारे पास प्लान है कि उनके खिलाफ कैसे खेलना है. उम्मीद है हम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे."

अफगानिस्तान, बुमराह के नाम से डरा हुआ है, इसका एक कारण भी है. बुमराह ने अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ 2 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 4 विकेट लिए हैं. अफगान टीम के खिलाफ बुमराह का इकोनॉमी रेट सिर्फ 4 का है. यह दिखाता है कि किस तरह बुमराह अफगान बल्लेबाजों पर लगाम कस कर रखते हैं.

दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी को लेकर कप्तान जादरान ने कहा कि उनकी टीम ने वैभव के खेलने के तरीके को परखा है. उन्होंने कहा, "वैभव एक बेहतरीन टैलेंट है. IPL के हालिया सीजन में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और अलग-अलग स्तर की क्रिकेट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

वैभव आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर आ रहे हैं, जहां वो ऑरेंज कैप के विजेता रहे थे. उसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में दम दिखाया, जहां 3 पारियों में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले.

यह भी पढ़ें: पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

वैभव के लिए भी बनाया प्लान

अफगानिस्तान टीम के कप्तान ने बताया कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के खेलने के वीडियो देखे हैं और चीजों को बहुत जटिल नहीं बनाना चाहेंगे. अफगान टीम वैभव को आउट करने के लिए अपने प्लान पर अमल करने के बारे में सोच रही है.

अफगानिस्तान किसी टी20 मैच में भारत को कभी हरा नहीं पाया है. वह टीम इंडिया को हराने के सबसे करीब साल 2024 में आया था, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया मैच डबल सुपर ओवर तक चला था, लेकिन अंत में टीम इंडिया विजयी रही थी.

यह भी पढ़ें:

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan JASPRIT BUMRAH Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जो रूट नंबर-1
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
एशियन गेम्स में बदला टीम इंडिया के मैचों का टाइम, जानें क्या है नया अपडेट
एशियन गेम्स में बदला टीम इंडिया के मैचों का टाइम, जानें क्या है नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स ला रहा अपनी करेंसी? जानें क्या है सच्चाई
डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स ला रहा अपनी करेंसी? जानें क्या है सच्चाई
बिहार
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
सहरसा: डॉक्टर या गुंडे? सदर अस्पताल में पत्रकार को पीटा, स्वास्थ्य विभाग चुप, VIDEO
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
टेलीविजन
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
वीकेंड का वार: आम्रपाली ने मैरी कॉम को बताया 'बिग बॉस' तो रॉकस्टार बने काजी तौकीर
इंडिया
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
गाजा संकट पर ब्रिक्स सख्त, टू-स्टेट सॉल्यूशन और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन
शिक्षा
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
एग्रीकल्चर
FOR MORNING: घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget