हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान कप्तान; इन 15 खिलाड़ियों को मिली जगह

अफगानिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान कप्तान; इन 15 खिलाड़ियों को मिली जगह

Afghanistan 2026 T20 World Cup Squad: अफगानिस्तान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. यही टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यूएई में होने वाली 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 03:09 PM (IST)
भारत में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. दरअसल, पाकिस्तान की टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी. अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए करिश्माई लेग स्पिनर राशिद खान को कप्तान चुना है. अफगानिस्तान ने विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है, वही टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यूएई में होने वाली 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, "टी20 विश्व कप के पिछले एडिशन में अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था. हम पिछली शानदार यादों को संजोते हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं, जो एशियाई कंडीशंस में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करने से हमें अपनी टीम में संतुलन को बेहतर बनाने और विश्व कप के लिए ठीक से तैयारी करने का एक शानदार मौका मिलेगा."

अफगानिस्तान टीम में बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शाहिदुल्लाह कमाल और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशाक अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं. युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने भी वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाई है. बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने वाले फजलहक फारूकी भी टीम में हैं. वहीं मिस्ट्री स्पिनर मुजीब उर रहमान को भी टीम में शामिल किया गया है.

चीफ सेलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, "गुलबदीन नाइब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी. हम नवीन उल हक के वापस आने से भी खुश हैं, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी बेहतर होगी." उन्होंने आगे कहा, "अल्लाह गजनफर को टीम से बाहर रखने का फैसला मुश्किल था. उनकी जगह हमने मुजीब को लिया है. शाहिदुल्लाह कमाल ने हाल के इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और हमें एक कीमती बाएं हाथ का विकल्प दिया, जो बड़े टूर्नामेंट में बहुत जरूरी है."

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम- राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई.

Published at : 31 Dec 2025 02:52 PM (IST)
Rashid Khan Afghanistan Afghanistan  T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 T20 World Cup
