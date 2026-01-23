हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB की फ्रेंचाइजी खरीदेंगे अदार पूनावाला? इस एक ट्वीट ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

RCB की फ्रेंचाइजी खरीदेंगे अदार पूनावाला? इस एक ट्वीट ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

आईपीएल की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजियों में से एक आरसीबी ने पिछले सीजन ही अपना पहला खिताब जीता था. अब सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आरसीबी की फ्रेंचाइजी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Jan 2026 07:28 AM (IST)
Adar Poonawalla to buy RCB franchise: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब जीता था. लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस फ्रेंचाइजी को पिछले सीजन यानी 17 साल बाद जाकर ट्रॉफी हाथ लगी. आईपीएल चैंपियन बनने के कुछ समय बाद ही खबर आने लगी कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी बिकने वाली है. इस फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक शराब बनाने वाली कंपनी डियाजियो के पास है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी साल 31 मार्च तक डियाजियो फ्रेंचाइजी को बेचना चाहती है. आरसीबी की फ्रेंचाइजी को खरीदने को लेकर अब सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने बड़ा ट्वीट किया है.

RCB की फ्रेंचाइजी को लेकर अदार पूनावाला ने किया ट्वीट

अदार पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट में आरसीबी की फ्रेंचाइजी को खरीदने को लेकर लिखा, ‘अगले कुछ महीनों में, मैं स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बिड आरसीबी के लिए लगाने वाला हूं, जो आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है.’ भले ही आरसीबी ने अब तक सिर्फ एक बार आईपीएल जीता है, लेकिन उनका फैन बेस बहुत जबरदस्त है. आरसीबी पांच-पांच बार आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजियों को फैन बेस के मामले में टक्कर देती है.

विराट कोहली हैं आरसीबी का सबसे बड़ा नाम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल की शुरुआती सीजन 2008 में ही विराट कोहली को अपने साथ जोड़ा था. उसके बाद क्रिकेट जगत में जैसे-जैसे विराट का कद बढ़ा, आरसीबी की फैन फॉलोविंग भी विराट के वजह से बढ़ती चली गई. विराट कोहली इस समय आरसीबी का सबसे बड़ा नाम हैं और उन्होंने लंबे समय तक आरसीबी की कप्तानी भी की है. हालांकि, अपनी कप्तानी में बेंगलुरु को खिताब नहीं जिता पाए, लेकिन जब पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता था, तब विराट कोहली ने आरसीबी को ट्रॉफी जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. विराट आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे थे. उन्होंने 15 मैचों में आठ अर्धशतक के बदौलत कुल 657 रन बनाए थे.

Published at : 23 Jan 2026 07:28 AM (IST)
Adar Poonawalla RCB Cricket News VIRAT KOHLI IPL 2026
