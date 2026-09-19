एडम जैम्पा ने वनडे में लगाई विकेटों की 'डबल सेंचुरी', दुनिया में सिर्फ 2 गेंदबाज कर पाए ऐसा

एडम जैम्पा ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. उन्होंने ODI क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में यह कमाल किया. जैम्पा ऐसे केवल दूसरे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में विकेटों की डबल सेंचुरी लगाई है. उनसे पहले सिर्फ शेन वॉर्न ऐसा कर पाए थे. जैम्पा ने अपने 123 वनडे मैचों में अब तक 201 विकेट लिए हैं.

दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 360 रन बनाए थे. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 272 रनों पर सिमट गई थी. एडम जैम्पा ने 9 ओवरों में 62 रन देकर 2 विकेट लिए. 200 विकेट पूरे करने के लिए जैम्पा को सिर्फ एक विकेट चाहिए था. इनोसेंट काइया जैम्पा वनडे क्रिकेट में जैम्पा का 200वां शिकार बने.

ODI में रच दिया इतिहास

इससे पहले वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ शेन वॉर्न ही इकलौते ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर थे, जिन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा छुआ था. वॉर्न ने अपने ODI करियर में 291 विकेट चटकाए थे. उनके बाद एडम जैम्पा ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बने हैं. जैम्पा वनडे में 200 विकेट पूरे करने वाले कुल सातवें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. उनसे पहले ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, क्रेग मैकडरमोट ऐसा कर चुके हैं.

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ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट (वनडे में)

380 विकेट - ग्लेन मैकग्रा

380 विकेट - ब्रेट ली

291 विकेट - शेन वॉर्न

247 विकेट - मिचेल स्टार्क

239 विकेट - मिचेल जॉनसन

203 विकेट - क्रेग मैकडरमोट

201 विकेट - एडम जैम्पा

अब तक वनडे में सिर्फ 6 लेग स्पिन गेंदबाज 200 विकेट पूरे कर पाए हैं. एडम जैम्पा ऐसा करने वाले दुनिया के छठे लेग स्पिनर हैं. उनसे पहले शाहिद अफरीदी, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, आदिल रशीद और राशिद खान ही ऐसा कर सके हैं. वनडे में सबसे ज्यादा विकेट के भारतीय रिकॉर्ड की बात करें तो यह रिकॉर्ड सालों से अनिल कुंबले के नाम है, जिन्होंने कुल 337 विकेट चटकाए थे.

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