Adam Gilchrist Followers After Rohit Sharma Selfie: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज चल रही है. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट बतौर कमेंटेटर जुड़े हैं. इस दिग्गज खिलाड़ी ने दूसरे वनडे के दौरान भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ एक सेल्फी ली थी और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इस पोस्ट में एडम गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया. लेकिन गिलक्रिस्ट को नहीं पता था कि रोहित के साथ ये सेल्फी इंटरनेट की दुनिया में बवाल मचा देगी. रोहित शर्मा के साथ इस एक सेल्फी ने गिलक्रिस्ट के हजारों फॉलोअर्स बढ़ा दिए.

रोहित शर्मा के साथ सेल्फी ने मचाया बवाल

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने जैसे ही रोहित शर्मा के साथ सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, वैसे ही सोशल मीडिया हैंडल पर उनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए. गिलक्रिस्ट ने इस बारे में खुद भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे वनडे की कमेंट्री में बताया. गिलक्रिस्ट ने बताया कि रोहित शर्मा के साथ शेयर किए एक नॉर्मल पोस्ट से उनके एक दिन में 24,000 फॉलोअर्स बढ़ गए. वहीं जब इसी पोस्ट को गिलक्रिस्ट ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया, तब उस स्टोरी को 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा.

एडम गिलक्रिस्ट ने कमेंट्री के दौरान इस बारे में बात करते हुए बताया कि भले ही भारतीय दर्शकों के लिए ये संख्या कम हो, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर क्रिकेट जगत की पावर को दिखाती है. गिलक्रिस्ट ने अपने पोस्ट में रोहित शर्मा के साथ 17 साल पुरानी दोस्ती के बारे में बताया. एडम गिलक्रिस्ट के इस पोस्ट पर अब तक 11 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

