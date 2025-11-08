लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!

मिशेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ घर पर टी20 सीरीज हार गई. शनिवार को हुआ सीरीज का 5वां मैच रद्द हो गया, इसी के साथ सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच रद्द होने के बाद दूसरे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. मैच के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने मिशेल मार्श से ऐसा सवाल कर डाला, जिस पर कप्तान भी हैरान रह गए.

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कमान संभाली और भारत को सीरीज में 2-1 से हराया. इसके बाद मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज 1-2 से हार गया. हालांकि मार्श का खुद का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर चर्चा हो रही थी क्योंकि फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप होना है.

ऐसे में 5वें टी20 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने सीधे मिशेल मार्श से ही ये सवाल पूछ लिया कि पैट कमिंस अगर फिट हो जाते हैं तो आप वर्ल्ड कप में कप्तान रहोगे या नहीं? इस पर मार्श ने भी साफ जवाब दिया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन होगा कप्तान?

एडम गिलक्रिस्ट द्वारा टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े सवाल पर मिशेल मार्श भी हैरान रह गए. उन्होंने पूछा कि "अगर पैट कमिंस फिट हो जाते हैं तो क्या वह टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे या आप ही कप्तान रहेंगे?"

इस पर मिशेल मार्श ने कहा, "यह अच्छा सवाल है, मुझे लगता है टी20 वर्ल्ड कप में मैं ही कप्तान रहूंगा. इसके बाद गिलक्रिस्ट ने फिर पूछा कि, "तो आप आधिकारिक टी20 कप्तान हैं? पैट कमिंस टी20 टीम में आ गए तो वह आपकी कप्तानी में खेलेंगे? इस पर मार्श ने कहा, "हां, मुझे ऐसा ही लगता है."

इस पर गिलक्रिस्ट ने कहा, "स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, इसी बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे." टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया का कोई भी टी20 अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल नहीं है, इसलिए बिग बैश लीग में खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम चयन में अहम भूमिका निभा सकता है. हालांकि मार्श को ऐसा नहीं लगता.

मार्श ने कहा, "हमारी टीम, पूरी क्षमता के साथ, एक व्यवस्थित टीम है. बिग बैश लीग खिलाड़ियों के लिए है और उम्मीद है कि स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) टीम जीतेगी."