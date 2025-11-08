हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!

लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!

एडम गिलक्रिस्ट द्वारा टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े सवाल पर मिशेल मार्श भी हैरान रह गए. उन्होंने पूछा कि "अगर पैट कमिंस फिट हो जाते हैं तो क्या वह टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे या आप ही कप्तान रहेंगे?"

By : शिवम | Updated at : 08 Nov 2025 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

मिशेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ घर पर टी20 सीरीज हार गई. शनिवार को हुआ सीरीज का 5वां मैच रद्द हो गया, इसी के साथ सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच रद्द होने के बाद दूसरे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. मैच के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने मिशेल मार्श से ऐसा सवाल कर डाला, जिस पर कप्तान भी हैरान रह गए.

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कमान संभाली और भारत को सीरीज में 2-1 से हराया. इसके बाद मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज 1-2 से हार गया. हालांकि मार्श का खुद का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर चर्चा हो रही थी क्योंकि फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप होना है.

ऐसे में 5वें टी20 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने सीधे मिशेल मार्श से ही ये सवाल पूछ लिया कि पैट कमिंस अगर फिट हो जाते हैं तो आप वर्ल्ड कप में कप्तान रहोगे या नहीं? इस पर मार्श ने भी साफ जवाब दिया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन होगा कप्तान?

एडम गिलक्रिस्ट द्वारा टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े सवाल पर मिशेल मार्श भी हैरान रह गए. उन्होंने पूछा कि "अगर पैट कमिंस फिट हो जाते हैं तो क्या वह टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे या आप ही कप्तान रहेंगे?"

इस पर मिशेल मार्श ने कहा, "यह अच्छा सवाल है, मुझे लगता है टी20 वर्ल्ड कप में मैं ही कप्तान रहूंगा. इसके बाद गिलक्रिस्ट ने फिर पूछा कि, "तो आप आधिकारिक टी20 कप्तान हैं? पैट कमिंस टी20 टीम में आ गए तो वह आपकी कप्तानी में खेलेंगे? इस पर मार्श ने कहा, "हां, मुझे ऐसा ही लगता है."

इस पर गिलक्रिस्ट ने कहा, "स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, इसी बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे." टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया का कोई भी टी20 अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल नहीं है, इसलिए बिग बैश लीग में खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम चयन में अहम भूमिका निभा सकता है. हालांकि मार्श को ऐसा नहीं लगता.

मार्श ने कहा, "हमारी टीम, पूरी क्षमता के साथ, एक व्यवस्थित टीम है. बिग बैश लीग खिलाड़ियों के लिए है और उम्मीद है कि स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) टीम जीतेगी."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 11:51 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Australia Cricket Team Adam Gilchrist Mitchell Marsh IND VS AUS T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget