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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस एक्ट्रेस को मैसेज करते हैं युजवेंद्र चहल, कैमरे के सामने खुला राज; वीडियो से मचा हड़कंप

इस एक्ट्रेस को मैसेज करते हैं युजवेंद्र चहल, कैमरे के सामने खुला राज; वीडियो से मचा हड़कंप

Yuzvendra Chahal: एक्ट्रेस तान्या चर्टजी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि युजवेंद्र चहल उनको मैसेज करते हैं. तान्या ने चहल की चैट कैमरे के सामने भी दिखाई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Apr 2026 05:18 PM (IST)
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Yuzvendra Chahal Messages Taniya Chatterjee: भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल इन दिनों आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. टूर्नामेंट के बीच एक बार फिर चहल की निजी जिंदगी को लेकर चर्चा तेज हो गई. एक एक्ट्रेस ने दावा करते हुए कहा कि चहल उनको मैसेज कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने चहल के मैसेज भी दिखाए. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. 

दरअसल एक्ट्रेस और इंफ्लुएंसर तान्या चटर्जी (Taniya Chatterjee) ने चहल को लेकर यह दावा किया. तन्या ने बताया कि चहल पर्सनल मैसेज करके उन्हें क्यूट बोल रहे हैं. वाइफ धनश्री वर्मा से तलाक के बाद से ही चहल अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. किसी न किसी के साथ उनका नाम जुड़ रहा है. कुछ वक्त पहले तक चहल का नाम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आरजे महवेश के साथ जोड़ा जा रहा था. अब तान्या चटर्जी के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है. 

युजवेंद्र चहल ने तान्या चटर्जी को बोला क्यूट 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें तान्या चटर्जी पैपराजी से बात करती हुई नजर आईं. इस दौरान तान्या ने कहा, "मैं किसी और क्रिकेटर को क्यूट लगती हूं." इस पर पैपराजी ने तान्या से पूछा कि कौन है वो क्रिकेटर? जवाब में एक्ट्रेस ने युजवेंद्र चहल का नाम लिया. 

इसके आगे तान्या ने कहा, "युजी चहल जी ने मेरी स्टोरी देखकर मुझे बहुत बार क्यूट बोला है." तान्या सिर्फ बताने तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने पहले उन्होंने चहल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई और फिर चहल की चैट खोलकर कैमरे के सामने दिखा दी. 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव तान्या चटर्जी 

तान्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 23 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. तान्या ने इंस्टा बायो में खुद को एक्टर, परफॉर्मर, मोटिवेटर और इंफ्लूएंसर बताया है. तान्या 'गंदी बात' सीरीज में नजर आ चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के रूप में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसके अलावा तान्या तमाम म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में KKR के लिए 'काल' बना ये शख्स, 5 मैचों में नहीं मिली एक भी जीत

Published at : 15 Apr 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Yuzvendra Chahal INDIAN CRICKET TEAM Taniya Chatterjee
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