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महिला एशिया कप में आज है भारत का दूसरा मैच, जानिए कब-कहां देखें लाइव

एसीसी महिला एशिया कप 2026 में आज भारत का दूसरा मैच है. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रनों से हराया था. जानिए आज के मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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विमेंस एशिया कप 2026 का 7वां मैच आज भारत और हांगकांग के बीच है. टीम इंडिया का ये दूसरा मैच है. पहले मैच में टीम ने थाईलैंड को 94 रनों के बड़े अंतर से हराया था. जानिए आज का मैच कहां, कितने बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण कहां होगा और जानिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

भारत और हांगकांग ग्रुप ए में शामिल हैं. हांगकांग पिछले मैच में थाईलैंड से हार गई थी. 121 रनों का पीछा करते हुए हांगकांग 114 रन ही बना पाई थी. भारत की बात करें तो टीम ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रनों से हराया था, जिसमें शेफाली वर्मा ने 64 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. आज भारत जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर सकती है.

भारत बनाम हांगकांग मैच कहां पर है?

महिला एशिया कप 2026 में आज होने वाला भारत बनाम हांगकांग मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

महिला एशिया कप में भारत बनाम हांगकांग मैच दुबई के समयनुसार शाम को 6:30 बजे से शुरू होगा. भारतीय समयनुसार मैच रात को 8 बजे से शुरू होगा, टॉस 7:30 बजे होगा.

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भारत बनाम हांगकांग मैच का लाइव प्रसारण कहां?

महिला एशिया कप 2026 का भारत में प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है. भारत बनाम हांगकांग मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 पर होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारतीय महिला बनाम हांगकांग महिला मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर होगी.

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भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, कमलिनी, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर.

हांगकांग महिला टीम

नताशा माइल्स (कप्तान), मारिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेटकीपर), मरीना लैम्प्लो, मरियम बीबी, कैरी चैन, कौर महेकदीप, हैली वोंग, एलिसन सिउ, इकरा सहर, जॉयलीन कौर, शांजीन शहजाद, रुचिता वेंकटेश, चार्लोट चान, शिंग चान डोरोथिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team Women's Asia Cup
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